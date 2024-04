La tarentule méridionale, plus grande araignée de Russie

Russia Beyond

Elle vit dans les régions steppiques du pays, dans l’Oural et en Sibérie. Elle est populairement appelée mizguir : ce mot issu du vieux russe signifie « tricoter ». Son apparence est terrifiante : un corps brun-orange de 3cm de long et 8 pattes poilues. Et quel regard perçant !

Bien que sa morsure ne soit pas considérée comme mortelle pour l’homme, elle provoque un gonflement important, similaire à celui d’une piqûre de frelon. Néanmoins, il ne faut pas avoir peur d’elle : elle ne libère pas son venin à chaque morsure et ne s’intéresse pas aux humains.

Les mizguiri sont très importantes pour l’écosystème des steppes et, dans certaines régions de Russie, elles figurent dans le Livre rouge des espèces menacées.

Ces araignées vivent dans des terriers verticaux profonds. Lorsqu’un petit insecte passe à proximité, elles l’attrapent à la vitesse de l’éclair et le gardent pour leur déjeuner. Le « signal » de l’approche de la victime est obtenu grâce à une toile qui tapisse le sommet du terrier.



Les femelles tarentules sont toujours mères de nombreux enfants, qu’elles portent sur leur dos jusqu’à ce qu’ils grandissent. Une mère peut avoir jusqu’à 50 petits en même temps ! Et ce n’est que volontairement qu’ils quittent le foyer de leur mère.

