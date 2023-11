La Laura, cette voiture de sport construite par des amateurs dans un simple hangar d’URSS

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le mouvement samavto (de « sam », « soi », et « avto », « auto »), populaire dans les années 1960-1980 en Union soviétique, a permis à des passionnés et à des ingénieurs talentueux de réaliser leurs idées les plus audacieuses. La voiture Laura, créée par Dmitri Parfenov et Guennadi Khaïnov, est l’un de ces projets hauts en couleur.

Ces camarades de classe, assis en cours, inventaient les voitures du futur et, au début des années 1980, ont décidé de créer leur propre modèle. Pendant trois ans, ils ont travaillé sur leur « Laura » : une voiture de sport est née à partir de matériaux improvisés dans un simple hangar. Le châssis était fait de tuyaux d’eau et « habillé » de panneaux de mousse et de tissu de fibre de verre, trempés dans de l’époxy, recouverts de mastic et poncés. Les pièces internes ont été récupérées un peu partout : boîte de vitesses de Zaporojets, moteurs de VAZ-2105, freins à disque de Moskvitch-2140. Et, par exemple, la suspension avant a été fabriquée de leurs propres mains. Des sièges sport ont été installés, un tableau de commande ultramoderne a été fabriqué et enfin, la Laura était prête, ne ressemblant à aucune voiture soviétique de série.

La voiture de sport a participé à divers rallyes automobiles, y compris à l’Expo de Plovdiv, en Bulgarie. Lors de l’une des expositions, le modèle a été apprécié par le célèbre designer automobile Nuccio Bertone, qui ne pouvait pas croire qu’il avait été créé par deux amateurs dans des conditions « domestiques ». Parfenov et Khaïnov ont créé plusieurs versions de la Laura, améliorant leur invention.

Les inventeurs ont également été remarqués au plus haut niveau et un laboratoire a été créé pour eux au centre scientifique NAMI de Leningrad, qui devait créer, à horizon de l’an 2000, une voiture soviétique du futur. Les auteurs de la Laura ont ainsi mis au point un monospace à sept places, baptisé Okhta, mais ont ensuite suivi des voies différentes. Guennadi Khaïnov a conçu des véhicules tout-terrain, dont le prototype LuAZ et les modèles Jump ! et Astero. Quant à Dmitri Parfenov, il a conçu le véhicule blindé tout-terrain Kombat, l’un des plus rapides au monde.

