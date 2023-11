«Lamborghini» de l’Oural, ce véhicule artisanal de sport Made in URSS

Russia Beyond

Et si l’on conjuguait le moteur d’un VAZ avec le design propre aux voitures de sport, comme celles de Lamborghini? Cela donne la Pangolina, ce véhicule conçu par Alexandre Koulyguine.

À la tête du cercle technique au Palais de la jeunesse d’Oukhta (République des Komis, en Oural du Nord), il a d’abord créé un véhicule tout terrain à six roues, puis s’est consacré au travail sur son propre véhicule sportif.

Au lieu des portes latérales ordinaires, s’ouvrant sur les côtés, il a imaginé une construction, comprenant l’emplacement des portières, mais aussi le pare-brise et une partie du toit, s’ouvrant vers le haut par entraînement hydraulique.

Les rétroviseurs, il les a remplacés par un périscope, tandis que les phares se sont vus déplacés vers le centre, sur une unité rétractable distincte. L’inventeur a même réalisé les jantes lui-même, les insérant dans un pneu à profil bas. Grâce à sa carrosserie légère profilée, même avec un moteur de 62 chevaux, sa Pangolina pouvait développer une vitesse allant jusqu’à 180 km/h.

Un an plus tard, le véhicule inhabituel est arrivé à Moscou (mais il y a été transporté par train – une voiture avec une telle garde au sol n’aurait pas pu faire un si long trajet sur des routes délabrées). Qui plus est, en 1985 elle a participé à l’Exposition internationale de Plovdiv, en Bulgarie.

Koulyguine s’est vu proposer un poste dans une usine automobile, mais les choses ne sont pas allées au-delà du prototype. Après la chute de l’URSS, il est parti aux États-Unis, où il a créé une société en charge de la vente de kit cars – panneaux de carrosserie servant à transformer une automobile de série en celle d’auteur. Le nouveau modèle a reçu le nom de Plazma.

En 2004, sa vie s’est achevée – la moto de l’inventeur a été heurtée par un véhicule.

