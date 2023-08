En images: ce concept-car soviétique, considéré comme le prototype du monospace moderne

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

L’automobile soviétique appelé NAMI-013 a vu le jour en 1950. Dans un premier temps, le concept-car a été chaleureusement accueilli par les experts automobiles et le grand public du pays, principalement en raison de son design très atypique.

Le NAMI-013 peut en partie être considéré comme un prototype de monospace moderne, qui avait une forme de goutte intéressante. Les créateurs de la voiture n’ont pas copié de prototypes étrangers, c’était un développement soviétique unique.

Cependant, il s’est avéré que la conception innovante n’était pas si bonne en pratique. Pour prendre le volant, il fallait se faufiler dans une ouverture étroite entre le toit et le passage de roue massif, puis franchir le large seuil. La production de sa carrosserie était à l’époque un processus très laborieux. Le moteur NAMI-013 n’est pas devenu vraiment opérationnel – son convertisseur de couple tombait constamment en panne, ce qui entraînait des fuites d’huile et une surchauffe, tandis que le commutateur automatique fonctionnait de manière instable. La suspension avant provoquait un mouvement considérable de la carrosserie, et les plaquettes de frein ne fonctionnaient pas bien en raison d’une fixation faible. De plus, le système de refroidissement fonctionnait mal de manière inhabituelle, ce qui n’a pas pu être corrigé même par de nombreuses modifications.

Tous ces problèmes ont entravé le développement ultérieur du véhicule. Après une série de tentatives infructueuses pour sauver le projet, les créateurs ont été contraints de l’abandonner.

