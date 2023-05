Ces voitures très spéciales adaptées sur-mesure aux besoins du KGB

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

La GAZ-24, également connue sous le nom de « Volga », était une voiture populaire produite par l’usine automobile de Gorki (l’actuelle Nijni-Novgorod) en Union soviétique de 1968 à 1992. Elle était très souvent utilisée par les responsables gouvernementaux, y compris par les membres du KGB.

Deux fois héros de l'Union soviétique, pilote-cosmonaute, Gueorgui Beregovoï dans la voiture GAZ-24 Volga à l'usine automobile de Gorki Vladimir Voïtenko/TASS Vladimir Voïtenko/TASS

À côté des modèles standard, il existait des versions « spéciales » de la GAZ-24 produites spécifiquement pour le KGB. Par exemple, le modèle GAZ-24-24. Cette voiture, souvent utilisée par les agents du renseignement, était équipée d’un moteur 8 cylindres modernisé de 195 chevaux et d’une transmission automatique. La voiture pouvait « pulvériser » le 0 à 100 km/h en 15 secondes et atteindre une vitesse maximale de 190 km/h. Elle était si populaire auprès de l’agence de sécurité soviétique qu’elle a été surnommée « Volga-KGB ».

D’autres versions dotées de fonctionnalités supplémentaires ont également été conçues pour répondre aux besoins du KGB. L’une d’elles s’appelait GAZ-24-25, et elle était principalement utilisée par la neuvième direction du KGB, un service chargé de la garde rapprochée des hauts dirigeants du pays. Elle présentait les mêmes spécifications techniques que le GAZ-24-24, mais avec des équipements de communication supplémentaires dissimulés dans le coffre.

En 1981, en plus de la GAZ-24, l’usine automobile de Gorki a commencé à produire le GAZ-3102, une version spéciale de la Volga possédant un design extérieur et intérieur amélioré. Le châssis a également été optimisé, et l’on a ajouté des freins à disque sur les roues avant et un servomoteur à vide en tandem. La carrosserie comprenait des zones de déformation et le réservoir à carburant a été déplacé pour améliorer la sécurité passive du véhicule.

Iouri Zaritovski/Sputnik Iouri Zaritovski/Sputnik

Cette voiture était très appréciée des responsables gouvernementaux, et logiquement une version modifiée basée sur la GAZ-3102 a fini par voir le jour. Les quatre premiers véhicules GAZ-31012 ont été assemblés en 1985. Cette voiture, connue sous le nom de « Chasseur », était équipée d’une carrosserie, d’une suspension et de freins améliorés. Le moteur, quant à lui, était celui de la GAZ-14.

En plus de la GAZ-31012, conçue spécifiquement pour ne pas ressembler à une voiture du KGB, la production de la GAZ-31013 a commencé en 1988. Contrairement à sa devancière, cette voiture n’était pas « camouflée » afin de ressembler à une Volga ordinaire. Elle était dotée de doubles tuyaux d’échappement et d’une transmission automatique.

Yury Savin (CC BY-SA 4.0) Yury Savin (CC BY-SA 4.0)

Toutes les Volga « customisées » ont été produites dans un atelier en petits lots et étaient dans l’ensemble assemblées à la main. De ce fait, ces voitures se distinguaient par leur qualité et leur peinture particulière. Après la chute de l’Union soviétique, des éditions limitées des « Chasseurs » ont été produites jusqu’en 1993.

Dans la Russie moderne, des voitures étrangères sont utilisées en tant que véhicules spéciaux de communication et de protection.

La GAZ-24 et ses versions spéciales restent un symbole de l’industrie automobile soviétique et sont associées au KGB. Elles suscitent aujourd’hui encore l’admiration des collectionneurs et des amateurs de voitures du monde entier.

