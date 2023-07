Le parc éolien le plus puissant du monde au-delà du cercle polaire se trouve en Russie

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

La péninsule de Kola, dans la région de Mourmansk, est l’un des endroits les plus venteux du monde. Il n’est donc pas surprenant que ce soit là que se trouve la centrale éolienne la plus puissante du globe au-dessus du cercle polaire arctique. Elle a été inaugurée en mars 2023.

Le parc éolien se compose de 57 turbines modernes d’une capacité totale de 202 MW. Le parc éolien de Kola non seulement fournit de l’électricité à la population et à l’industrie, mais évite également les émissions de dioxyde de carbone dans l’atmosphère – environ 600 000 tonnes par an.

Dans la région de Mourmansk, la production d’électricité est excédentaire, car il y existe une centrale nucléaire, près de deux douzaines de centrales hydroélectriques et de centrales thermiques. L’électricité produite est injectée dans le système énergétique général, et l’électricité excédentaire est envoyée vers le sud, en direction de la Carélie et de Saint-Pétersbourg.

