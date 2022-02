Trois véhicules blindés soviétiques géants qui n'ont jamais vu le jour

Cet aéroglisseur blindé et ce char-traîneau aérien ne sont que deux des «créatures» hors normes imaginées par Pavel Grokhovski.

Au cours des premières années de l'URSS, l'un des principaux objectifs du gouvernement soviétique était de faire progresser les capacités technologiques, industrielles et militaires de la jeune nation.

Ce dernier volet était un problème particulièrement important qui exigeait une grande attention à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Les ingénieurs soviétiques les plus brillants se sont aventurés à créer les véhicules blindés les plus inhabituels destinés à assurer la supériorité militaire de leur pays. Leur imagination était si illimitée que nombre de ces projets n'ont existé que sur le papier.

Char-traîneau aérien

L'un de ces inventeurs était Pavel Grokhovski. S’intéressant principalement à l'aviation, il a cependant réalisé les plans d'un certain nombre de véhicules d'infanterie futuristes.

Le char-traîneau aérien de Grokhovski était un traîneau aérien entièrement blindé équipé de trois skis et d'un canon au sommet d'une tourelle rappelant celle d’un char.

Le projet de ce véhicule blindé très inhabituel a vu le jour dans les années 1930 entre les murs du Bureau d'études spéciales des Forces aériennes de l'Armée rouge.

Le char-traîneau aérien avait trois compartiments : le compartiment de combat au milieu, le compartiment moteur-transmission à l'arrière et celui de commandement à l'avant de la coque. La tourelle de char léger BT-2 était montée sur le dessus du véhicule et contenait un canon de char de 37 mm et une mitrailleuse de 7,62 mm.

Le char-traîneau aérien devait être manœuvré par deux personnes : le conducteur et le tireur.

Moto de combat

Un autre projet inhabituel de Grokhovski était la « moto de combat » ou « vélo blindé ». Selon la conception de Grokhovski, il aurait dû s'agir d'un véhicule semi-chenillé monoplace ressemblant fortement à une moto avec des capacités de franchissement accrues.

Selon son idée, le conducteur devait s'asseoir dans la cabine blindée scellée à l'avant du véhicule, le compartiment moteur étant placé à l'arrière.

La coque blindée offrait une protection contre les balles et les petits fragments et couvrait complètement le véhicule. Curieusement, le véhicule était équipé de deux chenilles à l'arrière et d'une roue de type moto à l'avant.

Aéroglisseur blindé

Le plus fou des projets de Grokhovski était peut-être un aéroglisseur blindé bimoteur conçu pour planer au-dessus du sol ! Puisque Grokhovski était un concepteur d’avions de renom, il ne faut pas s'étonner qu'il ait rêvé d’en faire profiter l'infanterie soviétique en l'équipant de machines jamais vues auparavant.

Tout comme le char-traîneau aérien de Grokhovski, son aéroglisseur blindé a été conçu avec trois compartiments : deux compartiments moteurs à l'avant et à l'arrière de la coque du véhicule et un compartiment central conçu pour accueillir un équipage de deux personnes : un mécanicien-chauffeur et un mitrailleur.

Sa conception inhabituelle reposait sur l'idée suivante : deux moteurs placés à l'avant et à l'arrière de l'aéroglisseur blindé étaient censés propulser deux hélices utilisant des flux d'air pour créer l'effet de levage. De plus, les concepteurs ont laissé au véhicule quatre roues conventionnelles, juste au cas où l'effet de vol stationnaire ne suffirait pas.

Bien que cette invention n'ait jamais vu le jour, elle a ouvert la voie aux futurs aéroglisseurs développés en Union soviétique au cours des années suivantes.

