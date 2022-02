Des scientifiques russes placent sur un singe un implant qui lui permet de retrouver la vue

D’ici quelques années, cette trouvaille rendra aux aveugles adultes une partie de leur vision. Et le gouvernement russe compte prendre en charge sa mise en place.

Fin janvier, des neurochirurgiens et des médecins de l'Institut de recherche en primatologie médicale ont placé dans le cerveau d'un babouin aveugle un neuroimplant destiné à lui redonner la vision. L'appareil s'appelle ELVIS (Russia Beyond a déjà écrit à ce sujet). Il est destiné à rendre la vue aux personnes aveugles âgées de 24 à 65 ans. L'appareil convient aussi bien aux personnes qui ont perdu la vue au cours de leur vie qu’aux aveugles de naissance (une personne doit cependant être un adulte avec un cerveau entièrement formé).

Le retour partiel de la vision est obtenu en plaçant dans le cerveau un neuroimplant qui transmet les contours du monde environnant au cortex cérébral à partir d'une caméra fixée sur la tête d'une personne (dans le cas présent, d'un babouin). La caméra est intégrée dans un bandeau qui peut être mis sur la tête pendant la journée et retiré le soir avant d'aller se coucher. Un émetteur est installé à l'intérieur de l'appareil, qui lit l'image et la transmet, comme par Wi-Fi, à un neuroimplant dans le cerveau.

Cette mise au point fait actuellement l'objet d'études précliniques sur des animaux. Des scientifiques ont implanté de l'électronique dans le cortex cérébral d'un primate et après que la greffe aura « pris », ils passeront aux recherches. « Nous avons environ 10 tests prévus. Tout commence en déterminant des formes géométriques. Pendant le test, le primate devra utiliser sa "nouvelle" vision pour insérer des objets (triangle, boule, cube) dans des trous aux formes correspondantes. Il s'agit du tout premier test permettant de déterminer comment le neuroimplant s'est adapté au cerveau du singe », a déclaré Denis Koulechov, directeur du laboratoire Sensor Tech.

Les primates ont été choisis pour la recherche car, selon les développeurs, leur cerveau a une structure similaire à celle des humains et ils sont les mieux adaptés à ce type d'expérience.

« Nous n'avons pas aveuglé l'animal et ne l'avons pas blessé de quelque manière que ce soit. Nous lui avons juste donné une "seconde" vision par ordinateur, que nous pouvons activer à distance pour lui permettre de voir les contours des objets dans l'obscurité totale », a déclaré Koulechov.

À quoi ressemble la vision par ordinateur ?

Sensor Tech Sensor Tech

La vision par ordinateur est radicalement différente de ce à quoi nous sommes habitués dans la vie de tous les jours. Une personne ayant une vision réelle est capable de distinguer les couleurs et les détails des objets, tandis qu’un implant (au stade actuel du développement technologique) ne permettra de transmettre que les contours des objets au cortex cérébral.

« Le monde qui nous entoure semble avoir été dessiné avec un marqueur noir. Vous verrez les contours des objets sans détails. En termes simples, vous voyez une personne devant vous, mais vous ne pouvez pas comprendre qui c'est », a déclaré Koulechov.

Selon lui, les « contours » permettront aux aveugles de se déplacer librement dans les rues et dans les transports en commun sans l'aide de chiens guides ou d’aidants. L'entreprise prévoit de résoudre le problème des « détails » grâce à l'intelligence artificielle.

« Nous allons ajouter un assistant vocal qui vous dira qu'Elena ou Mikhaïl se tient devant vous. La puce inclura une base de données de vos proches et amis, grâce à laquelle l'ordinateur déterminera qui est à proximité », a ajouté le développeur.

Quand sera-t-il sur le marché et combien coûtera-t-il ?

Sensor Tech Sensor Tech

Les recherches sur des volontaires débuteront en 2024. Après l'achèvement des tests et de la certification, ELVIS sera lancé sur les marchés russes et étrangers.

Le cycle clinique complet (appareil, opération, rééducation, soins hospitaliers) coûtera cinq millions de roubles (environ 70 000 dollars). Il existe des analogues des développements russes dans le monde, mais leur utilisation coûtera beaucoup plus cher au patient.

« En Russie, les personnes dans le besoin pourront être mises sur liste d’attente pour une opération et la faire réaliser aux frais de l'État. À l'étranger, l'opération sera payante », a conclu Koulechov.

L'opération sera accessible à tous, tant en Russie qu'à l'étranger. La technologie de Sensor Tech sera disponible dans les établissements de santé à la fin des années 2020 - début des années 2030.

