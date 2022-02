Comment l'URSS a mis la main sur un chasseur américain F-5 pendant la guerre du Vietnam

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Pendant la guerre du Vietnam, le gouvernement soviétique a réussi à obtenir un avion de chasse américain F-5.

L'appareil a été capturé en 1975 par les forces nord-vietnamiennes sur la base militaire de Bien Hoa, qui accueillait le 522e escadron de chasseurs de l'armée de l'air. L'un des avions de chasse les plus célèbres de l'époque a ensuite été transféré en Union soviétique, aux côtés d'autres véhicules, dans le cadre de la coopération militaire visant à réaliser ce qu'on appelle une « évaluation ».

Qu'est-ce que les Soviétiques en ont fait ?

Un F-5 Alan Band/Fox Photos/Getty Images; Domaine public Alan Band/Fox Photos/Getty Images; Domaine public

L'avion F-5, une nouveauté sur le marché des armes, dominait le ciel à cette époque.

Les dirigeants soviétiques ont décidé de mener un certain nombre de tests pour voir comment le MiG-21 (alors l’avion de chasse soviétique le plus récent) rivaliserait avec l'appareil américain en combat aérien. À leur grande surprise, le F-5 a remporté chaque combat aérien simulé et a été considéré par les ingénieurs comme supérieur au MiG-21.

Ainsi, pour reprendre l'avantage dans le ciel, les ingénieurs soviétiques ont utilisé toutes les données collectées pour le développement d’une nouvelle série d'avions de combat - le MiG-23.

« La capture d'armes ennemies et le processus d'évaluation font partie du renseignement militaro-technologique. Cette activité est menée par tous les pays du monde : ils recherchent de nouvelles technologies, de nouveaux types d'armes et examinent en particulier de près s'il y a de nouvelles découvertes scientifiques dans le produit », déclare Leonid Ivachov, colonel général à la retraite et docteur en sciences historiques.

Quels autres pays ont capturé des armes étrangères ?

Un MiG-25 Sergueï Skrinnikov/Sputnik Sergueï Skrinnikov/Sputnik

Un cas similaire s'est produit avec un pilote soviétique nommé Viktor Belenko, qui a fait défection à l'Ouest dans un avion de chasse MiG-25 dernier cri en 1976.

« L'homme a décidé de fuir le pays et a atterri au Japon sur un tout nouvel avion de chasse MiG-25. Une fois que les Américains ont obtenu l'avion, ils l'ont démonté pour tester ses alliages métalliques, et déterminé comment l'avion était devenu le chasseur le plus rapide et le plus maniable au monde à cette époque », souligne l'expert.

Selon lui, des choses similaires se sont produites lorsque les armées sont entrées en Allemagne en 1945. Après la Seconde Guerre mondiale, les alliés ont pris à ce pays les technologies du premier missile balistique au monde, le FAU-2, les schémas des blindages de chars et des moteurs les plus avancés ainsi que les technologies de bombes nucléaires.

« Une fois, j'ai rencontré un chef de la CIA à la retraite qui m'a dit que les Américains enviaient les ordinateurs que l'Union soviétique utilisait au cosmodrome de Baïkonour dans les années 1960 et 1970. Leur renseignement a dû déployer beaucoup d'efforts pour obtenir ces technologies à l'époque, mais il n'a pas dit s'ils y étaient parvenus ou non », note Ivachov.

Quelles armes les militaires veulent-ils obtenir aujourd'hui ?

Un Chasseur Sputnik Sputnik

Au début des années 2010, la Russie souhaitait acquérir des technologies de drones et achetait divers types de ces appareils à Israël. Plus tard, ces technologies ont été implantées dans les drones modernes Chasseur et Orion. Et les technologies liées aux drones sont celles que la Russie recherche aujourd'hui.

« Les Américains, de leur côté, veulent comprendre nos technologies de missiles hypersoniques et nos moyens de guerre radio-électronique. Pour le dire simplement, comment nous parvenons encore à "aveugler" leurs ordinateurs et leurs systèmes de navigation lors des affrontements en Syrie », ajoute Ivachov.

