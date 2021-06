Un premier cas de contamination au variant «Delta plus» enregistré en Russie

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le variant « Delta plus » de l’actuel coronavirus, originaire d’Inde, a officiellement atteint le territoire russe, un premier cas y ayant été décelé, révèle le site d’information Fontanka.ru, s’appuyant sur les propos de Daria Danilenko, directrice adjointe de l’Institut de recherche scientifique de la grippe Smorodintsev.

« Le cas est unique et très probablement importé. La souche "Delta plus" a également été signalée dans des cas isolés aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans un certain nombre d'autres pays. Un peu plus de 40 cas ont été détectés en Inde, mais compte tenu du niveau général de morbidité dans ce pays, ce chiffre semble insignifiant », a-t-elle précisé, ajoutant que, selon elle, il est trop tôt pour parler du degré de dangerosité de ce nouveau variant.

« Oui, nous savons qu'il a une mutation dans la 417ème position de la protéine S, mais il existe une telle mutation dans le variant brésilien et dans le variant d'Afrique du Sud. Et d'après le tableau clinique des patients qui présentent le variant "Delta plus", rien ne prouve encore qu'il soit plus dangereux ou mortel que les autres souches connues », a expliqué la spécialiste.

Pour information, le variant indien initial, baptisé Delta, représente 87,4% des cas de contamination au coronavirus enregistrés en Russie au cours des quatre dernières semaines, selon la plateforme GISAID de traçage des différentes souches virales. Le pays fait actuellement face à un sensible rebond de l’épidémie, avec 20 393 nouveaux malades dépistés durant ces 24 dernières heures. Au total, la Russie a comptabilisé 5 409 088 cas depuis le début de la pandémie, ainsi que 132 064 décès.

