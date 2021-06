Les concepteurs du Spoutnik V promettent de dévoiler une injection contre le variant indien

Russia Beyond

Les développeurs du Spoutnik V, premier vaccin officiellement enregistré contre la Covid-19 au monde, présenteront prochainement un préparatif développé contre le variant indien, désormais dénommé Delta, peut-on lire sur le compte Twitter du vaccin.

« Spoutnik V proposera bientôt à d'autres fabricants de vaccins une injection de rappel, ajustée pour agir contre le variant Delta du coronavirus, détecté pour la première fois en Inde », y est-il en effet annoncé.

Cette déclaration fait en réalité suite à une récente publication du Fonds d’investissement direct russe, qui avait pris part au financement du vaccin, selon laquelle le Spoutnik V serait plus efficace que tout autre vaccin contre la souche indienne.

À ce sujet, Alexandre Guinzbourg, directeur de l’Institut Gamaleïa, à l'origine de ce vaccin russe, avait précisé, qu’en laboratoire, le nombre d’anticorps observé dans l’organisme à la suite d’une injection de Spoutnik V était entre 1,4 et 2,4 fois moins élevé en présence du variant indien, par rapport à celui constaté pour la souche de Wuhan, ce qui, juge-t-il, « n’est pas du tout critique ». À titre de comparaison, selon la revue de référence The Lancet, le vaccin développé par Pfizer/BioNTech serait à cet égard environ six fois moins efficace sur le variant Delta que sur la souche initiale du virus. L’impact sur l’immunité cellulaire doit toutefois encore être étudié.

Pour rappel, le variant Delta est apparu en Inde mi-avril. Inquiétant par sa plus forte contagiosité, il représenterait actuellement en Russie 71,7% des cas enregistrés au cours des quatre dernières semaines, indique la plateforme GISAID de traçage des différentes souches virales.

