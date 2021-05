Elon Musk augure une prochaine arrivée de Tesla en Russie

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Sollicité par un jeune Russe, qui a avoué être l’un des plus fervents admirateurs de ce fondateur de Tesla et de Space X, et a demandé pour quand était prévue l’arrivée de cette firme de voitures électriques en Russie, Elon Musk l’a remercié pour son soutien et a évoqué une prochaine sortie officielle de l’entreprise sur le marché en question.

« Je pense que nous sommes proches d’établir la présence de Tesla en Russie et je pense que ce sera excellent », a-t-il notamment indiqué, ajoutant qu’il fallait également regarder les marchés kazakh et de la CEI en général.

Plus tard, interrogé sur la présence de la production dans l’empire du Milieu, il déclarera que Tesla envisageait de créer des usines dans différents coins du pays et que la Russie était l’une des directions potentielles.

Toute discussion avec Elon Musk est inimaginable sans le thème de l’espace. Aussi, répondant à une question sur l’ISS, il a estimé qu’il était temps de sortir du cadre de ses capacités, de penser à la création d’une base sur la Lune, d’une colonie sur la planète Rouge. Et de compléter son idée par la citation de Constantin Tsiolkovski : « La Terre est le berceau de l'humanité, mais on ne passe pas sa vie entière dans un berceau ».

Il a en outre reconnu être impressionné par les acquis scientifiques d’abord soviétiques, puis russes, et a appelé les gens à croire en un avenir meilleur.

