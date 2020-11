En images: quelles resplendissantes stations viendront s'ajouter au métro de Moscou en 2021?

Russia Beyond désormais sur Telegram! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Cinquième plus fréquenté au monde après celui de Pékin, Shanghai, Tokyo et Séoul, et disposant d’ores et déjà de 238 stations, le métro moscovite n’a de cesse de s’étendre, tout en demeurant ce musée souterrain tant apprécié des touristes pour sa somptuosité.

En 2021, ce ne sont pas moins de neuf stations qui viendront compléter la Grande ligne circulaire, a annoncé la mairie sur son site. Ses deux extrémités devraient par conséquent se rejoindre au cours de l’année suivante et elle comprendra un total de 31 stations (6 actuellement) pour une longueur de 70 kilomètres. Et ce, alors que son premier tronçon n’a été inauguré qu’en 2018. Il s’agit en réalité du plus grand chantier de métropolitain en cours dans le monde.

L’an prochain, les stations Aminievskaïa, Mitchourinski prospekt, Prospekt Vernadskogo, Davydkovo, Ziouzino, Kaloujskaïa, Oulitsa Novatorov, Terekhovo et Kountsevskaïa y ouvriront ainsi leurs portes.

Aussi, l’architecture du métropolitain de Moscou ayant suivi les tendances les plus diverses, en fonction des époques de construction, du style impérial stalinien à l’art déco, en passant par le baroque, ces nouvelles stations arboreront une allure contemporaine aux penchants futuristes, comme le démontrent les visuels suivants.

Station Aminievskaïa mos.ru mos.ru

Station Aminievskaïa mos.ru mos.ru

Station Oulitsa Novatorov mos.ru mos.ru

Station Terekhovo mos.ru mos.ru

Station Terekhovo mos.ru mos.ru

Station Prospekt Vernadskogo mos.ru mos.ru

Station Kountsevskaïa mos.ru mos.ru

Station Kountsevskaïa mos.ru mos.ru

Station Mitchourinski prospekt mos.ru mos.ru

Station Mitchourinski prospekt mos.ru mos.ru

Station Kaloujskaïa mos.ru mos.ru

Station Kaloujskaïa mos.ru mos.ru

Station Ziouzino mos.ru mos.ru

Station Davydkovo mos.ru mos.ru

Station Davydkovo mos.ru mos.ru

Dans cet autre article, contemplez vingt stations du métro de Moscou, des simplement jolies aux plus stupéfiantes.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.