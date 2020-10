La Russie dévoile un drone capable d’évoluer dans les rudes conditions de l’Arctique

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

SeaDrone, tel est le nom de l’appareil russe conçu spécialement pour une utilisation en conditions arctiques et ayant passé avec succès des premiers essais au-delà du cercle polaire, relate le ministère des Investissements, de l’Industrie et des Sciences de la région de Moscou, où est basée la société « Siomka s vosdoukha » à l’origine de cette technologie.

Dans la mer de Kara, l’appareil s’est en effet avéré en mesure de décoller depuis le pont d’un navire pour se poser sur l’eau et de faire le trajet inverse, et ce, malgré des vents forts et de hautes vagues.

Ainsi, si auparavant des drones de cette classe n’étaient pas utilisées sous de telles latitudes, ce modèle pourra prendre part à des missions de sauvetage, pouvant servir de bouée jusqu’à l’arrivée des secours. Il pourra également servir à implanter des balises GPS sur des icebergs afin d’éviter toute collision ultérieure et contribuer à des travaux de prospection dans cette région glaciale.

« Le succès de l'entreprise de Podolsk est le résultat d'une coopération importante entre le gouvernement de la région de Moscou et les entreprises technologiques. La société "Siomka s vozdoukha" a reçu en 2017 une subvention de 2,5 millions de roubles (27 000 euros environ) pour le développement d'un drone aérien. Aujourd'hui, la production de haute technologie de ce fabricant de la région de Moscou prouve sa nécessité et son efficacité dans les domaines les plus divers », s’est félicitée Ekaterina Zinovieva, à la tête du ministère évoqué.

À noter que jusqu’à présent les drones de « Siomka s vozdoukha » étaient déjà engagés dans des domaines variés, allant de la cartographie aux chantiers de construction, jusqu’à la lutte contre les plantes nuisibles dans l’agriculture.

