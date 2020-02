Projet Maveric: Airbus aurait-il copié les Soviétiques?

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Il y a de fortes chances que, dans un avenir proche, nous voyagions tous à bord d’avions de ligne complètement différents de ceux auxquels nous sommes habitués. Un nouvel appareil Airbus à fuselage intégré est en effet actuellement en cours de développement et, le 11 février, a été exposé, au salon de Singapour, un modèle de démonstration de 2 mètres de long de celui qui a été baptisé « Maveric » (Modèle réduit d'avion pour la validation et l'expérimentation de commandes innovantes robustes).

Projet Maveric AP AP

Cette maquette d'avion futuriste prétend apporter des changements majeurs dans l'architecture des avions commerciaux pour un avenir plus durable sur le plan environnemental. Il consommera par exemple 20% de carburant en moins que les modèles à couloir unique, tandis que les passagers bénéficieront d'un confort accru dans la cabine élargie et au design inhabituel. Du moins, c'est ce qu’affirment les concepteurs.

Mais l'idée ingénieuse d'Airbus n'est en fait pas si révolutionnaire et nouvelle. En réalité, le « Maveric » ressemble étrangement au Tu-404 soviétique, qui était en développement il y a presque 30 ans, mais qui n'a jamais été produit.

Le Tu-404 Compagnie Tupolev

Les deux avions ressemblent ainsi à deux frères, l’un seulement plus âgé. À noter qu’au lieu de deux moteurs, le Tu-404 disposait de six turbopropulseurs.

Comparé à l'ambitieux avion de ligne soviétique, l'actuel plus grand avion commercial du monde, l'Airbus A380, aurait l'air plus que modeste. Le Tu-404 était, il est vrai, conçu pour transporter jusqu'à 1 200 passagers dans six cabines séparées (l'A380 peut en accueillir un peu plus de 500).

Le modèle de démonstration du Tu-404 a fait l'objet d'une promotion active lors de diverses expositions. Malheureusement, en raison de la grande crise économique en Russie après la chute de l'URSS, le projet a été abandonné. De plus, personne ne voulait reconstruire les pistes aéroportuaires pour un avion aussi large.

