Les navires russes pourront «aveugler» les missiles ennemis

La nouvelle station d'interférence visuelle neutralise les systèmes de guidage les plus modernes jusqu'à une distance de cinq kilomètres, permettant au navire de survivre aux tirs de missiles et de rentrer au port sain et sauf.

La société russe Roselektronika (filiale de la société d’État Rostec) a présenté au monde début mars la nouvelle station d'interférence visuelle et optique Filin, capable d'aveugler l'ennemi et toute arme moderne.

La mise au point a déjà été testée sur la frégate Admiral Gorchkov en mer Baltique, où elle devait neutraliser nuit et jour des cibles, des télémètres, des dispositifs de vision nocturne et des systèmes de guidage de missiles sur une distance pouvant aller jusqu’à 5 km.

Les images des tests montrent comment un projecteur géant est allumé sur un navire. Les ingénieurs appellent ce mode « torche » - une lumière vive de « faible » puissance, qui bloque simplement la vision de l'ennemi. Et en mode « brouillage », l'œil humain ne peut plus résister et peut facilement être aveuglé, au sens littéral du terme.

Selon les concepteurs, les télémètres laser, les systèmes de guidage et les appareils de vision nocturne modernes sont incapables de résister à un tel système. L’ennemi ne sera même pas en mesure de regarder dans la direction du navire équipé de Filin, et encore moins de viser.

Lire aussi : Un fusil de sniper 100% Made in Russia pourrait bientôt équiper l'armée

Dans le même temps, les audacieux qui ont décidé de regarder dans les « yeux de Filin » ont commencé à avoir des hallucinations - tout flottait devant leurs yeux et ces sensations étaient accompagnées de maux de tête et de nausées. C'est ce qu'a déclaré le chef du Bureau d'appui scientifique et technique aux projets de développement de l'entreprise, Vladimir Jarov.

De l’aveu des concepteurs, ceux qui ont été victimes du mode « torche » retrouveront la vue au bout d'un moment. Dans le même temps, l'objectif peut être d’« aveugler temporairement » jusqu'à une distance de deux kilomètres.

Parallèlement à cela, la société développe une gamme complète de modèles pour l'installation de Filin sous une forme ou une autre sur d'autres vecteurs – chars, véhicules blindés de transport de troupes, avions, etc. Différentes versions de ce système de brouillage visuel et optique sont également conçues pour les entreprises de sécurité civile.

Dans cette autre publication nous vous parlons des meilleures versions israéliennes de la Kalachnikov

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.