Permettre aux aveugles de se déplacer en toute autonomie, des ingénieurs russes relèvent le défi

Les ingénieurs de la compagnie russe Business Bureau ont mis au point un système de traitement multicanal de l’information, permettant aux aveugles de se repérer de manière autonome dans l’espace, rapporte le journal Izvestia.

Le dispositif, baptisé SOMSI, se présente sous la forme d’un petit gadget analysant l’environnement alentour grâce à la vidéo et au son, en se basant sur un algorithme d’intelligence artificielle. Après avoir recueilli les données environnantes, le système les transmet par Internet à la plateforme de traitement, où un réseau neuronal les analyse et les convertit enfin en message vocal et en stimuli tactile.

Lire aussi : Une Russe voit son mari pour la première fois en 13 ans grâce à un œil bionique

Par ailleurs, il comprend une fonction supplémentaire, à l’aide de laquelle une personne avançant rapidement a la possibilité de recevoir des informations concernant ce qui l’entoure à une distance allant jusqu’à plusieurs dizaines de mètres. L’appareil est en effet en mesure de déterminer la distance le séparant d’obstacles grâce aux ultrasons, à la manière des capteurs de recul automobiles.

D’ailleurs, grâce à cette reconnaissance des signaux sonores, le SOMSI peut également s’avérer d’une aide précieuse pour les personnes malentendantes.

Dans cette autre publication, nous vous expliquons comment visiter Moscou et Saint-Pétersbourg en fauteuil roulant.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.