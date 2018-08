En Russie, parlez aux pubs et elles vous répondront

Les capacités de réponse vocale permettant aux utilisateurs de parler aux marques sont désormais utilisées dans le cadre de campagnes publicitaires en Russie. La technologie a été développée par une startup de la Silicon Valley, Instreamatic.ai, et testée par les plus grandes banques du pays.

Pendant des années, les campagnes publicitaires ont été à sens unique : les marques nous parlaient, mais nous n’étions pas en mesure de répondre. L'écoute passive n'est pas si mauvaise, mais elle n'a rien à voir avec la communication. Elle ne permet pas aux marques de recevoir des commentaires en temps opportun, tandis que les consommateurs ne peuvent pas ignorer les pubs dont ils ne veulent pas.

En Russie, la nouvelle technologie de publicité par activation vocale interagit désormais avec les auditeurs, leur posant des questions sur le produit. Si un utilisateur commence à répondre positivement, par exemple en disant « oui » ou « j'accepte », il reçoit plus d'informations sur la marque ou est redirigé vers la page Web de la marque.

La campagne a été lancée par Alfa-Bank, l’une des plus grandes banques privées de Russie, et OMD, une agence de communication intégrée. L'objectif était de sensibiliser le public cible à une nouvelle carte de débit.

Actuellement, la campagne publicitaire, qui permet aux utilisateurs de s’intégrer à la publicité audio pour la toute première fois, ne fonctionne que sur les applications mobiles Radio Record et Zvouk.

Gazprom-Media Radio, l’un des plus grands groupes radio de Russie, a également commencé à tester la publicité par activation vocale sur toutes les applications mobiles radio de la société.

Instreamatic.ai, la startup fournissant la technologie, est basée à San Francisco, en Californie. La société a été lancée par Stas Tushinsky, émigré russe aux États-Unis. Une plate-forme basée sur l’intelligence artificielle permet aux entreprises de médias de mesurer, gérer et monétiser le contenu audio via une publicité audio interactive à commande vocale.

« L'amélioration fondamentale de l'expérience utilisateur qui devient possible grâce à l'activation vocale est tout aussi importante pour nous que les résultats incroyables que nous avons obtenus pour l'annonceur, a déclaré M. Tushinsky. Nous sommes ravis que de plus en plus d’entreprises rejoignent le marché mondial de la publicité par activation vocale ».

Les utilisateurs ne sont pas très enthousiastes à propos de la publicité classique, et la plupart des marques en sont conscientes. Selon les résultats de la campagne, l'opportunité de parler aux publicités a amélioré l’implication : selon Instreamatic.ai, 14,4% de l'audience a interagi avec les publicités, ce qui est 23 fois supérieur à la moyenne de la publicité mobile. Seulement 37,3% des auditeurs impliqués ont répondu « OUI » à la pub et lui ont donné le feu vert. L'annonce a été livrée 500 474 fois.

