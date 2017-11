Le marché russe de la publicité en ligne détrône pour la première fois la télévision

Viktor Chernov/Global Look Press

Le marché de la publicité en ligne croît de manière considérable en Russie, informe l’agence de presse TASS. Selon l’Association des Agences de Communication de Russie (ACAR), ce secteur a en effet connu une croissance de 23% tandis que sa valeur a atteint 116 milliards de roubles (environ 1,6 milliard d’euros) au cours des neuf premiers mois de l’année 2017.

Durant cette période, les revenus de la publicité en ligne ont pour la première fois égalé ceux de la télévision, enregistrant une croissance bien supérieure aux 14% affichés par tous les supports confondus (et 13% pour la télévision). Parallèlement, la radio et la publicité imprimée connaissent une crise importante, avec respectivement un taux d’évolution de +2% et de -10%.

Alexeï Kovilov, président de l’ACAR, avance que le marché de la publicité en Russie devrait cette année générer près de 400 milliards de roubles (environ 5,7 milliards d’euros). « Il pourra certainement prétendre à la cinquième place du classement européen, s’approchant des chiffres de celui d’Italie, a-t-il déclaré à TASS. En fait, on peut parler de rétablissement des positions internationales de l’industrie publicitaire russe ».

