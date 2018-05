Yandex dévoile la toute première enceinte intelligente de Russie, «Yandex Station»

Yandex, la plus importante compagnie technologique de Russie, qui travaillait auparavant principalement sur le développement de logiciels, a récemment créé son premier gadget : la première enceinte russe pouvant être comparée (en termes de fonctionnalités) à Google Home, à l’Amazon Echo ou à l’Apple HomePod.

« La Yandex Station vous aide dans vos tâches quotidiennes, joue de la musique en haute qualité, trouve et vous montre des films », avance le site officiel de cet objet, où il est d’ores et déjà accessible en précommande. De forme cubique, cette enceinte connectée possède une puissance de 50 watts et est animée par Alissa, l’assistant vocal de Yandex (équivalent russe de Siri et Alexa).

Comme l’a souligné Konstantin Krouglov, chef de développement, durant une conférence animée par la compagnie, la Yandex Station est la seule enceinte équipée d’un port HDMI et à être par conséquent en mesure de se connecter à un téléviseur et de lire des films, sur commande vocale.

Une « Station » coûtera environ 10 000 roubles (138 euros) sur les sites Ivi.ru, Amediateka, Kinopoisk.ru (services russes permettant de regarder des films et séries légalement), et sera fournie avec Yandex Music déjà intégré.

Observez donc Poutine s’entretenant avec Alissa, l’assistant vocal de Yandex. Un échange plutôt comique !

