Nijni Novgorod, joyau secret sur la Volga

À l’époque soviétique, Nijni Novgorod était une ville fermée, mais aujourd’hui, elle a beaucoup à offrir aux passionnés d’architecture, aux piétons indolents et aux amateurs de soleil.

Avec son monumental kremlin en pierre, ses pittoresques esplanades fluviales et ses vibrantes allées piétonnes, Nijni Novgorod est une destination touristique attrayante. Fait intéressant, jusqu’en 1991, ce joyau empli d’églises anciennes et de charmantes maisons en bois était complètement fermé aux étrangers à cause des sites de production militaire stratégiques qui s’y trouvaient.

Aujourd’hui, Nijni Novgorod (Gorki à l’époque soviétique) est ouverte aux voyageurs et nous vous invitons à découvrir les vues imprenables de la plus grande ville russe sur la Volga. Pourtant, ce ne sont que des images de carte postale. Que cache le cœur du vrai Nijni ? Pour finir de vous convaincre de l’intérêt d’un séjour à Nijni Novgorod, voici notre article qui ne devrait pas vous laisser indifférent.

