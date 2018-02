Culte de la virilité: qui est «l’homme du Caucase»?

La nation ossète a connu des moments difficiles, où sa singularité et sa survie même étaient menacées. Les dures épreuves de la vie ont formé le caractère ossète – un homme ossète est fier et se bat pour la liberté. L’esprit national insiste sur la suprématie du combattant ancien – courageux, fort, libre. Chaque homme et garçon ossète veut correspondre à cette image. La première chose qui saute aux yeux en Ossétie est le physique parfait des hommes locaux. Chaque jeune homme pratique des sports de combat, la lutte libre étant le plus célèbre.

Fedor Telkov