Moments d’histoire: la vie soviétique dans l’objectif de Iouri Abramotchkine

Grâce à son don de se retrouver au bon endroit, au bon moment, le photographe soviétique et russe Iouri Abramotchkine est parvenu à immortaliser de nombreux événements et personnages historiques. Au cours d'une longue carrière riche en rencontres, il a ainsi eu l'occasion de photographier Charles de Gaulle, François Mitterrand, Iouri Gagarine et plusieurs autres grandes personnalités. RBTH publie aujourd'hui ses clichés de la vie soviétique et de personnages historiques.