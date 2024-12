Voici les prénoms les plus populaires en Russie en 2024

Mikhaïl et Sofia arrivent en tête des prénoms les plus fréquemment donnés aux bébés en Russie. Parmi les plus inhabituels, figurent notamment Lucifer et Mirage.

Alexandre, Lev, Maxim, Mark, Ivan, Artiom et Matveï pour les garçons, Anna, Maria, Eva, Viktoria, Vassilissa, Varvara et Alexandra pour les filles – l’état civil de Moscou a dévoilé les prénoms les plus populaires dans la capitale au cours de l’année qui s’écoule. Toutefois, ce sont Mikhaïl et Sofia (qui reste indétrônable ces dernières années) qui sont les leaders absolus – 2 200 garçons et 1 800 filles ont été nommés ainsi entre janvier et décembre.

Cette tendance reflète en réalité celle enregistrée à l’échelle nationale : pour rappel, en 2023, 23 645 garçons et 24 065 filles avaient reçu ces prénoms.

Dans d’autres régions, les prénoms Dmitri, Roman, Timofeï, Miron et Vladimir s’ajoutent au palmarès de l’année 2024.

Cependant, il n’est pas rare que les parents optent pour des prénoms plus exotiques pour leurs enfants. Ainsi, à Moscou, ont vu le jour des fillettes nommées Svetozara, Evropa et Mouza ainsi que des garçons Sokrat, Mirage, Iaropolk, Peresvet et même Lucifer.

Sur la péninsule de Yamal, est venu au monde un Enisseï, à Vladivostok, une fille a reçu le prénom Assol, comme l’héroïne des Voiles écarlates, à Saratov, un nouveau-né a été enregistré sous le nom de Kosmos et à Lipetsk, sont nés les petits Radomir et Mefodi

