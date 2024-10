La nuit de Vélès, cet équivalent traditionnel russe d’Halloween

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Cette ancienne fête slave symbolise le passage de l’automne à l’hiver, lorsque la nature s’endort avant le début du réchauffement printanier. Autrefois, les gens croyaient qu’il existait trois mondes : Iav’, où vivent tous les êtres mortels, Nav’, l’au-delà, où résident les dieux maléfiques et les âmes des mauvais, et Prav’, le territoire des dieux bienfaisants. Le dieu Vélès, patron de la sagesse, de la richesse, de la chasse et de la fertilité, était considéré comme le maître et le gardien des frontières des trois mondes.

Dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre, il venait sur Terre avec d’autres esprits, d’où le nom de cette fête, et pouvait à la fois donner une bénédiction et une leçon.

Selon les croyances, lors de la nuit de Vélès, la frontière entre les mondes devient si mince que les esprits peuvent pénétrer dans notre monde, et les gens dans l’au-delà. C’est pourquoi les Slaves s’efforçaient en cette occasion de ne pas quitter leur maison sans raison valable. Ils dressaient une table de fête, qui était servie non seulement pour les vivants, mais aussi pour les parents décédés, au cas où ces derniers voudraient rendre visite à leurs descendants.

Pour la même raison, l’on ne s’amusait pas inutilement pendant la nuit de Vélès, et les inconnus n’étaient pas autorisés à entrer dans la maison, afin de ne pas attirer des intrus de l’au-delà. Pour les faire fuir, l’on allumait des bougies à l’intérieur et l’on faisait un feu dans la cour. Les fenêtres et les portes étaient protégées par des branches de sorbier. Il était également déconseillé de voyager pendant cette fête : il ne fallait pas franchir accidentellement la frontière des mondes. Il était aussi interdit de rester éveillé jusqu’à l’aube et de regarder longtemps par la fenêtre.

La nuit de Vélès, l’on tirait en outre la bonne aventure pour l’avenir et la réalisation des souhaits. L’on croyait que le fait de voir en rêve l’un de ses ancêtres était de bon augure.

