Valentina Alexeïeva, Miss Russie 2024

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Site officiel du concours national Miss Russie Site officiel du concours national Miss Russie

Cette année, c’est la jeune native de la ville de Tcheboksary (Tchouvachie) Valentina Alexeïeva qui a remporté la couronne du principal concours de beauté national. Voici ce que l’on sait à son propos :

Étudiante à l’Université de médecine Pirogov de Moscou, elle espère devenir médecin pour pouvoir venir en aide à son prochain.

Ekaterina Tchesnokova/Sputnik Ekaterina Tchesnokova/Sputnik

Outre les études, elle consacre son temps aux activités physiques, dont le fitness, le yoga et la danse. Auparavant, elle faisait du ballet, mais la science a pris le dessus et elle y consacre de plus en plus de temps.

Artour Novossiltsev/Agence Moskva Artour Novossiltsev/Agence Moskva

Dans l’une des vidéos diffusées lors du concours, elle a avoué que par son exemple elle voulait démontrer que Miss Russie peut être non seulement belle, mais aussi bien éduquée.

Sergueï Savostianov/TASS Sergueï Savostianov/TASS

Parmi ses livres de prédilection, elle mentionne Crime et châtiment de Dostoïevski et L’Attrape-cœurs de Salinger. Ses plats favoris ? Les pelmeni (ravioles russes) et la tourte tchouvache khoupla à la viande et aux pommes de terre.

Artour Novossiltsev/Agence Moskva Artour Novossiltsev/Agence Moskva

Au concours, elle représentait le projet de bienfaisance Oiseau de bonheur, dont l’objectif principal, selon la jeune femme, est de venir en aide aux enfants malades.

Kirill Kallinikov/Sputnik Kirill Kallinikov/Sputnik

Si pour présenter le projet, elle incarnait un cygne blanc, lors du concours de danse, elle est intervenue en costume coloré, réalisé dans le style tchouvache. Sa robe de couleur rouge et vert était brodée de motifs traditionnels tchouvaches.

Sergueï Savostianov/TASS Sergueï Savostianov/TASS

En tout, plus de 85 jeunes femmes venues de différents coins du pays ont participé au concours, dont 50 ont été sélectionnées pour la finale.

Sergueï Savostianov/TASS Sergueï Savostianov/TASS

La gagnante remporte la couronne de Miss Russie et un million de roubles (près de 10 000 euros). Les participantes arrivées deuxième et troisième reçoivent une bourse d’études dans les universités du pays.

La Russie organise le concours Miss Russie depuis 1993. Les candidates doivent être âgée de 18-23 ans et être célibataires.

Sergueï Savostianov/TASS Sergueï Savostianov/TASS

Déjà en novembre, l’ambassadrice de beauté russe partira au Mexique pour représenter la Russie au concours Miss Universe.

Dans cette autre publication, découvrez cinq top models russes qui ont bouleversé le monde de la mode.

Chers lecteurs,