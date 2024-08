À la rencontre de Missis Russie-2024, Lioudmila Rojneva

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

« Incroyable soirée ! Féérie de beauté ! Tant de soutien dans la salle que l’on dirait que tout Saint-Pétersbourg était là pour nous encourager ! », a partagé ses impressions cette ambassadrice de charme sur sa page VKontakte.

Appelée Lioudmila Rojneva, la nouvelle Missis Russie a 40 ans et est mère de trois enfants. Née au Kazakhstan soviétique, elle est diplômée de l’Université de technologie et de design industriels de Saint-Pétersbourg. Aujourd’hui, elle travaille dans une compagnie spécialisée dans les systèmes de sécurité qu’elle avait cofondée avec son mari.

Elle adore la musique depuis son plus jeune âge ! Enfant, elle a fait du piano et a même participé à des concours internationaux de jeunes pianistes. Qui plus est, depuis voilà 20 ans, elle chante au sein de la chorale Centilena, spécialisée dans la musique classique, spirituelle et populaire.

Par ailleurs, elle s’adonne aux œuvres de bienfaisance.

Lioudmila est persuadée que la femme est la force motrice de tout ce qui se passe sur cette planète.

Dans l’une de ses interviews, elle a révélé que la préparation à ce genre de concours permet aux femmes de se perfectionner et de découvrir de nouvelles facettes de leur identité jusque-là inaperçues.

Par le passé, elle avait déjà remporté plusieurs concours, dont Avtolady, Missis bikini et Missis Saint-Pétersbourg. Cette année, elle est devenue lauréate du prix Femmes influentes de l’année pour son bilan optimal dans la réalisation de tâches d’affaires et de projets sociaux.

