En images: neuf (très) attrayantes sportives soviétiques

Anna Dmitrieva

Sputnik Sputnik

18 fois championne d’URSS en tennis simple, double et mixte, Anna Dmitrieva fut, en 1958, la première Soviétique à prendre part au tournoi de Wimbledon junior. Elle atteignit alors la finale. Après la fin de sa carrière, elle devint commentatrice sportive.

Larissa Petrik

B. Eline/Sputnik B. Eline/Sputnik

Cette gymnaste décrocha de nombreuses médailles lors de compétitions nationales. Parmi elles, l’or aux championnats d’URSS à la poutre, l’argent au concours général, au cheval et au sol. Larissa Petrik fut également championne d’URSS et du monde au concours par équipes. Aux Jeux olympiques de 1968, elle obtint la médaille d’or au concours par équipes et au sol, ainsi que la médaille de bronze à la poutre.

Valentina Stenina

Viatcheslav Un Da-Sine/Sputnik Viatcheslav Un Da-Sine/Sputnik

Lors des championnats du monde de patinage de vitesse de 1960 à Östersund, Valentina Stenina obtint la médaille d’or en combiné. La même année, elle décrocha l’argent sur 3 000 mètres aux Jeux olympiques de Squaw Valley. Elle réédita sa prestation en 1962 aux championnats du monde de Tonsberg puis en 1964 aux Jeux olympiques d’Innsbruck.

Emma Gaptchenko

Dmitri Donskoï/Sputnik Dmitri Donskoï/Sputnik

Emma Gaptchenko fit tomber à 14 reprises le record d’URSS de tir à l’arc et fut 10 fois championne de Moscou. Elle établit deux records du monde : elle engrangea 1 235 points à l’épreuve M-1 du combiné sur plusieurs distances et 311 points au tir à 50 mètres. En 1971, elle fut consacrée championne du monde. L’année suivante, elle décrocha une médaille de bronze aux Jeux olympiques de Munich, une première pour une archère soviétique.

Larissa Latynina

Dmitri Donskoï/Sputnik Dmitri Donskoï/Sputnik

Larissa Latynina est l’une des sportives les plus titrées de l’histoire de la gymnastique : elle obtint 18 médailles olympiques, dont 9 d’or, 5 d’argent et 4 de bronze. Lors des championnats d’Europe de Bucarest en 1957, elle remporta l’or. L’année suivante, elle repartit des championnats du monde de Moscou avec 5 médailles d’or et une d’argent.

Natalia Koutchinskaïa

Iouri Somov/Sputnik Iouri Somov/Sputnik

Cette gymnaste était considérée comme la plus belle d’Union soviétique. Elle fit ses débuts en compétition aux championnats d’URSS en 1964. Deux ans plus tard, elle décrocha 3 médailles d’or aux championnats du monde de Dortmund. En 1968, elle participa aux Jeux olympiques de Mexico. Elle y remporta les épreuves de la poutre et par équipes, conquit le cœur des spectateurs – on la surnomma la petite fiancée du Mexique – et celui du fils du Président de la République qui la demanda en mariage.

Ekaterina Gordeeva

Dmitri Donskoï/Sputnik Dmitri Donskoï/Sputnik

Le couple formé par Ekaterina Gordeeva et Sergueï Grinkov enchanta les amateurs de patinage artistique dans le monde entier. À leur actif, plusieurs victoires aux championnats d’Europe et du monde. Leur programme libre sur des morceaux de Felix Mendelssohn, Wolfang A. Mozart et Frédéric Chopin reste aujourd’hui encore l’une des performances les plus marquantes de l’histoire du patinage artistique.

Iolanda Tchen

Alexandre Iakovlev/TASS Alexandre Iakovlev/TASS

Iolanda Tchen s’essaya au patinage artistique, se tourna ensuite vers le pentathlon avant de briller en saut en longueur et en triple saut. En 1988, elle bondit à 7,16 mètres. En 1995, elle établit un nouveau record de triple saut en salle avec 15,03 mètres. Après avoir mis fin à sa carrière, Iolanda Tchen devint commentatrice sportive.

Natalia Annienko

Vladimir Fedorenko/Sputnik Vladimir Fedorenko/Sputnik

Cette patineuse artistique se fit connaître au début des années 1980 en devenant championne du monde junior. Avec son partenaire Genrikh Sretenski, elle décrocha trois médailles de bronze et une d’argent aux championnats d’Europe organisés entre 1986 et 1989.

