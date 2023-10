Du tissu au diamant: comment les Russes appellent les anniversaires de mariage

Russia Beyond

Les Russes ont donné un nom à presque chaque année passée au sein du mariage. Nous vous expliquons comment ils sont apparus et ce qu’ils signifient.

Il existe dans la culture russe une tradition consistant à donner aux anniversaires de mariage des noms symboliques. Ce nom est déterminé par un matériau, qui désigne métaphoriquement le niveau de l’union entre les époux ; cela indique également le cadeau à offrir. Par exemple, pour les « noces de fer », il est d’usage que les époux s’offrent des ustensiles de cuisine, des bijoux et des décorations en métal, et pour un « mariage de rubis », des bijoux comportant cette pierre précieuse. Cette tradition est profondément ancrée dans l’histoire, et de nombreux couples en Russie la respectent encore.

1 an – Noces d’indienne (tissu)

L’anniversaire est appelé ainsi parce que ce matériau symbolise parfaitement le premier temps de la vie conjugale : il est beau, mais pas (encore) très durable.

2 ans – Noces de papier

Le lien entre les époux est encore considéré comme assez fragile, tout comme le papier. Cependant, ce nom a une autre connotation : c’est le moment où vous pouvez repenser vos valeurs dans les relations, trouver un compromis et vivre en harmonie à partir de zéro.

3 ans - Noces de cuir

Le mariage se renforce et la relation acquiert la souplesse dont les époux ont besoin. Il existe une autre version de l’origine de ce nom : les époux sont devenus si proches qu’ils se sentent « dans la peau » (un seul mot désigne le cuir et la peau en russe) l’un de l’autre.

4 ans - Noces de lin

Le lin a été choisi comme symbole d’une relation déjà assez solide : on peut dire que les destins des époux sont entrelacés comme des fils de lin dans une toile.

5 ans - Noces de bois

La première année « ronde » (5, 10, 20 ans…) porte ce nom car, à ce stade du mariage, la famille est comparée à un arbre fort et puissant qui a déjà pu s’enraciner solidement dans le sol.

10 ans - Noces d’étain (également noces de rose)

Un jubilée constitue une étape très importante pour tout couple marié. Cet anniversaire porte deux noms. Le plus souvent, la dixième année de mariage est appelée noces de rose - la rose symbolise l’amour, la passion et l’affection. La fleur doit rappeler aux époux leur amour mutuel, les épines évoquant les difficultés que le couple a su surmonter.

L’étain, quant à lui, symbolise la douceur et la souplesse des époux, leur rappelant à quel point il est important de rechercher des compromis.

15 ans - Noces de cristal

Pour cet anniversaire, il est de coutume d’offrir aux jeunes mariés des objets en verre ou en cristal. Mais on a appelé cet anniversaire ainsi car à ce stade de la relation, il ne devrait plus y avoir de secrets entre les époux : ils sont purs et ouverts l’un à l’autre, tout comme un cristal transparent.

20 ans - Noces de porcelaine

Pour son 20e anniversaire, la relation est représentée comme de la porcelaine incroyablement belle et sophistiquée, que ses deux membres ont pu former au cours des années de leur vie commune. Cependant, dans le même temps, la porcelaine est un matériau fragile, et ceux qui ont appelé cet anniversaire ainsi voulaient probablement dire que même 20 ans de mariage nécessitent un travail sur la relation.

25 ans - Noces d’argent

Cet anniversaire est une étape très importante de toute union. Il est de coutume de célébrer un tel mariage à grande échelle, car vivre un quart de siècle avec un être cher est une immense réussite. L’argent symbolise dans ce cas l’éclat noble et puissant de relations fortes et stables.

30 ans - Noces de perles

Ce n’est pas un hasard si les perles sont un symbole de cet anniversaire : depuis les temps anciens, elles symbolisent la pureté, la beauté authentique et l’idéal. De plus, les perles mettent beaucoup de temps à se former dans les profondeurs de la mer, ce qui nécessite du temps et de la patience.

35 ans – Noces de corail ou de toile

Tout comme les coraux demandent beaucoup de temps et d’efforts pour obtenir une forme solide, le mariage a besoin de temps afin de bâtir une relation de confiance et durable. Le lin symbolise le confort et le bien-être familial, mais ce nom est utilisé beaucoup moins souvent.

40 ans – Noces de rubis

Les rubis offerts aux époux à l’occasion de cet anniversaire symbolisent les nombreuses facettes de leur relation, ainsi que la passion et la sincérité de leurs sentiments. Pour cette fête, on invite généralement toute la famille, car cette date est considérée non seulement comme un heureux événement pour les époux, mais aussi pour tous ceux qui ont été à leurs côtés pendant toutes ces années.

45 ans – Noces de saphir

Le saphir est une pierre précieuse de la plus haute qualité, seul le diamant est plus fort ! La pierre symbolise l’indestructibilité de l’union des deux amoureux et le bien-être.

50 ans - Noces d’or

Un demi-siècle ensemble ! L’or est le symbole de quelque chose qui ne peut être obtenu que très difficilement et qui possède une grande valeur.

55 ans – Noces d’émeraude

Lors d’un tel anniversaire, il est de coutume d’offrir des bijoux en émeraude et de souhaiter de vivre longtemps, d’aimer à jamais et de ne jamais vieillir. L’émeraude symbolise dans ce cas l’éternité de l’amour et de la vie.

60 ans - Noces de diamant

Le diamant est le minéral le plus dur de la planète. Un mariage devient au bout de 60 ans aussi indestructible que cette pierre précieuse, et il faut beaucoup d’efforts, de patience et de temps pour obtenir un diamant. Il existe d’autres noms, par exemple noces de platine, toujours en référence à la solidité.

65 ans - Noces de fer

Le nom fait encore référence à la force des liens familiaux entre les époux. Pour un tel anniversaire, il est d’usage d’offrir des décorations en fer pour la maison.

70 ans - Noces bénies

Rares sont les couples qui ont le bonheur d’arriver jusque-là, c’est pourquoi l’anniversaire des 70 ans de mariage est considéré comme une bénédiction envoyée d’en haut. Ce jour-là, il est de coutume que les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants offrent aux conjoints ce qu'ils souhaitent. La variété des cadeaux symbolise les multiples facettes de leur vie.

