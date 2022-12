Quels produits fabriqués en URSS avaient droit à des publicités à l’étranger?

Russia Beyond

Certains produits de fabrication soviétique sont devenus célèbres dans les pays capitalistes. Et la publicité, sous toutes ses formes, a accompagné ce succès.

La publicité était un phénomène à part en URSS. Théoriquement, il n’y avait pas vraiment besoin de pub dans l’économie planifiée soviétique, caractérisée par des pénuries de biens de consommation et l’absence de véritable concurrence.

En réalité, il y avait beaucoup de réclame en URSS. L’industrie publicitaire du pays a commencé à se développer dans les années 1960 et 1970, lorsque plusieurs agences ont été créées par le gouvernement afin de créer toutes sortes de pubs : affiches, vidéo et sur d’autres formats improbables comme des souvenirs, par exemple.

Certains producteurs soviétiques occupaient une position avantageuse pour vendre leurs produits à l’étranger. Dans les économies capitalistes des pays occidentaux, la publicité s’est imposée comme l’un des facteurs de réussite clés pour les producteurs soviétiques désireux de commercialiser leurs produits hors des frontières du pays.

Cette tendance a donné naissance à des affiches intéressantes annonçant des boissons alcoolisées, des cigarettes, des voitures, des machines, des appareils électroniques… et même des chevaux de course « made in USSR ».

La vodka fabriquée en URSS était peut-être le produit le plus adapté pour de la publicité et sa vente à l’étranger.

"Dégustez la célèbre vodka russe réputée pour sa super qualité, l'attrait séduisant et son goût délicat" Archives Archives

« Goûtez la célèbre vodka russe bien connue pour sa superbe qualité, son attrait des plus séduisants et son goût raffiné », lit-on sur l’une de ces affiches.

Pour cette raison, la marque emblématique Stolitchnaïa a bénéficié de généreuses campagnes publicitaires à l’étranger.

Archives Archives

"Que manque-t-il? La vodka russe!" Archives Archives

En plus de la boisson la plus célèbre de Russie, des vins et du champagne soviétiques ont également fait l’objet de réclames.

"Vins soviétiques" Archives Archives

"Champagne soviétique" Archives Archives

Le caviar noir produit en URSS était présenté comme un mets haut de gamme, capable de transformer une « fête » en « événement » avec un grand « É ».

"Faites-vous une fête? Organisez-lа avec du caviar noir!" Archives Archives

La publicité de la marque de cigarettes soviétique Troïka était une affiche montrant un traîneau traditionnel tiré par trois chevaux.

"Parmi les autres cigarettes russes les Troïka se distinguent par leur douceur et leur goût exquis" Archives Archives

L’industrie automobile soviétique a également fait la publicité de ses produits auprès des clients étrangers.

Des modèles comme Moskvitch et Volga étaient bien connus à l’étranger.

"Présentons la Moskvitch et la Volga" Archives Archives

Archives Archives

Archives Archives

« La Moskvitch-408 est votre meilleur achat ! », clame l’une des publicités.

"La Moskvitch est appréciée par les Anglais" Archives Archives

"Star russe dans le monde de l'automobile" "La Moskvitch-408 est votre meilleur achat" Archives Archives

Pourtant, le véritable hit de l’industrie automobile de l’URSS était Lada ; en particulier, un SUV connu sous le nom de Lada Niva. La voiture était fiable, durable et proposée à un prix compétitif. Tous ces aspects ont été mis en évidence dans de multiples pubs imprimées et spots vidéo.

Archives Archives

"Maintenant, vous pouvez assembler cette voiture vous-même" "Fabriquer sur la base de la Neva? Pourquoi pas?" Archives Archives

Archives Archives

Certaines des publicités utilisaient des images de femmes afin de souligner le charme de voitures comme ZAZ, Lada, Moskvitch et Volga.

Archives Archives

Archives Archives

Cette publicité diffusée au cinéma et destinée au public britannique établissait des parallèles entre les voitures Lada et les animaux sauvages d’Afrique.

Il y avait aussi d’autres annonces à destination des acheteurs étrangers vantant les montres, les appareils électroniques et les appareils photo de fabrication soviétique.

« Soixante pays achètent des appareils photo soviétiques. Quand vous en aurez un, vous verrez POURQUOI », martèle une pub pour le célèbre appareil soviétique Zenit.

"Soixante pays achètent des appareils photo soviétiques. Une fois que vous en aurez une, vous comprendrez pourquoi" Archives Archives

"Avez-vous déjà vu la face cachée de la lune?" Archives Archives

Archives Archives

L’équipement radio soviétique était vanté en mettant l’accent sur les réalisations soviétiques dans la course à l’espace entre l’URSS et les États-Unis.

Publicité pour l'équipement radio soviétique Archives Archives

Même les chevaux de course soviétiques avaient leur propre publicité !

"Achetez des chevaux en URSS" Archives Archives

La compagnie aérienne soviétique Aeroflot a réalisé des publicités de bonne facture pour les passagers étrangers voyageant en URSS.

Publicité pour le vol soviétique New York-Moscou Archives Archives

En plus de tout ce qui précède, l’URSS était présentée comme une destination touristique potentielle. Voici quelques exemples.

"Visitez l'URSS!" Archives Archives

"Visitez l'URSS!" Archives Archives

Archives Archives

