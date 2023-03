Comment jouer à la «pyramide russe», cette variante complexe du billard?

Avec des tailles de table et de boules différentes, ainsi qu’un ensemble de règles différent, cette variante devient le plus grand défi de tous les jeux de billard.

La « pyramide russe » est une variante très populaire du billard qui est notoirement difficile à maîtriser à la perfection.

Un jeu différent

La pyramide russe est apparue comme une variété distincte du jeu de billard vers le XVIIIe siècle en Russie. Il a acquis une grande popularité dans l’Empire russe et reste aujourd’hui un jeu particulièrement prisé, principalement dans les États post-soviétiques, en Finlande, en Pologne, en Mongolie et en Grèce, mais aussi dans d’autres pays du monde.

La version russe présente quelques caractéristiques uniques qui la distinguent des autres variantes répandues, comme le billard américain ou le snooker. Le jeu se joue en effet sur des tables mesurant 370cm sur 180cm. Les boules s’avèrent également plus grosses – environ 6,8cm de diamètre, contrairement à celles du billard américain standard qui n’en mesurent que 5,7.

Le poids des boules est aussi différent. Des modèles de 280-285 grammes sont utilisées pour jouer à la pyramide russe, tandis que les joueurs de billard américain ont recours à des boules de 160-170 grammes. Il y a au total 15 boules numérotées et une qui ne l’est pas. Les boules standards sont blanches, tandis que celle ne portant pas de numéro est de couleur différente.

« Billard-échecs »

Cependant, ce qui distingue vraiment la « pyramide russe » des autres variantes du jeu, c’est la taille des poches, notamment par rapport à celle des boules.

La table comporte six poches qui ne sont que de quelques millimètres plus larges que les boules. Par conséquent, le jeu exige des joueurs une meilleure adresse, une extrême précision et une très grande exactitude de l’impact pour rivaliser.

La pyramide russe est par ailleurs parfois appelée « billard-échecs » en raison du degré de réflexion stratégique requis pour naviguer dans le système de pointage distinctif.

Pour gagner, un joueur doit en effet marquer un total de 71 points. Toutefois, dans cette version du jeu, les points sont comptés en fonction des numéros inscrits sur les boules, et non de la quantité totale de boules qui tombent dans les poches. En outre, les joueurs ne peuvent utiliser que la bille de couleur comme boule de frappe, et non les autres.

En outre, si la pyramide russe est la variante la plus populaire du billard russe, elle n’est pas la seule. Les deux autres variantes les plus populaires de ce type de billard sont la pyramide de Moscou et la pyramide libre (aussi appelée « Américaine » ; « Amerikanka » en russe), qui sont un peu plus faciles à jouer, grâce à des règles modifiées.

Dans le jeu de la pyramide de Moscou, le but est d’être le premier à empocher huit boules – indépendamment de leur numéro – en utilisant uniquement la boule de frappe pour les toucher. Dans la version libre du billard russe, le joueur s’efforce d’empocher huit boules, quel que soit leur numéro, mais il est aussi autorisé à utiliser la boule de son choix comme boule de frappe.

