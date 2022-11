L’automne doré russe à travers onze clichés à l'ambiance envoutante

Russia Beyond

Vers le mois de novembre, l’automne règne déjà en maître dans l’ensemble des régions de Russie, dotant, tel un peintre, de couleurs vives les villes et la nature.

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

En règle générale, en Russie, cette période se caractérise par des pluies fréquentes ; l’astre lumineux apparaît rarement et la durée du jour solaire se raccourcit impitoyablement. Cependant, le mois de novembre a une autre facette qui nivèle tous ces inconvénients – les couleurs des paysages créent d’étonnant contrastes avec le ciel morne et de denses brouillards. Prenez une tasse de boisson chaude et plongez avec nous dans cette atmosphère fascinante.

Sergueï Malgavko/TASS Sergueï Malgavko/TASS

Commune urbaine de Naoutchny, République de Crimée

Kirill Koudriavtsev/AFP Kirill Koudriavtsev/AFP

Paysage automnal dans un parc moscovite

Legion Media Legion Media

Épave abandonnée d’un avion écrasé, région de Khabarovsk

Vladimir Smirnov/TASS Vladimir Smirnov/TASS

Vue sur l’église de la Transfiguration-du-Sauveur, région d’Ivanovo

Vladimir Smirnov/TASS Vladimir Smirnov/TASS

Un jaseur boréal sur une branche de sorbier

Legion Media Legion Media

La Tchouïa du Nord, République de l’Altaï

Mikhaïl Terechtchenko/TASS Mikhaïl Terechtchenko/TASS

Dans un passage souterrain de Moscou

TASS TASS

Vue sur le Lakhta Center, Saint-Pétersbourg

Ilia Naïmouchine Ilia Naïmouchine

Réservoir de Krasnoïarsk sur le fleuve Ienisseï

Anton Novoderejkine/TASS Anton Novoderejkine/TASS

Des enfants dans un parc

Vladimir Smirnov/TASS Vladimir Smirnov/TASS

Brouillard sur la Volga

Dans cet autre article, admirez justement en photographies la Russie enveloppée de brouillard.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de : Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.