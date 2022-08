Ces wagons-bistrot à deux étages équiperont des trains russes

Russia Beyond

La Compagnie des chemins de fer de Russie (RZD) a dévoilé ses nouveaux et confortables wagons-bistrot destinés aux trajets long courrier et dont le premier est déjà présent sur l’itinéraire touristique V Kareliou (« En Carélie »), entre Moscou et cette région du Nord-Ouest du pays, frontalière avec la Finlande. D’ici 2023, cinq autres trains rapides en seront équipés.

Comme l’indique la compagnie sur sa chaîne Telegram, le wagon revisité est doté de prises pour smartphones et tablettes, ainsi que de boutons pour appeler le serveur.

Il est en outre équipé d’un comptoir de bar aussi bien au premier niveau qu’à l’étage ; une nouveauté, puisque dans les précédents modèles, le second niveau ne comptait que des tables pour quatre personnes. Ce dernier espace, élargi, a en outre été aménagé d’étagères, où les passagers peuvent garder leurs affaires et bagages.

Pour rappel, des trains à deux étages circulent dans plusieurs régions de Russie, reliant notamment Moscou à Saint-Pétersbourg ou à Kazan. Le tout premier modèle rapide de ce type s’est mis en route en novembre 2013 à destination d’Adler, cette station balnéaire au bord de la mer Noire.

