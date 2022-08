Cette boutique de Moscou où toutes les femmes soviétiques rêvaient de faire leur shopping  

Russia Beyond

En 1962, une nouvelle boutique a ouvert ses portes sur la rue Petrovka, en plein cœur de Moscou. Pendant des années, c'était l'un des lieux de shopping les plus recherchés par les femmes de toute l'URSS.

Le nom de la boutique – Wanda – était écrit à la fois en lettres cyrilliques et latines. L'inscription en cyrillique était plus grande, celle en lettres latines n'apparaissait que sur les fenêtres. Quoi qu'il en soit, c'était une rareté selon les normes soviétiques. Les lettres latines et le nom inhabituel du magasin suggéraient la présence de biens rares en provenance de l'étranger, ce que tous les Soviétiques convoitaient.

Galina Kmit/Sputnik Galina Kmit/Sputnik

Quant au nom de la boutique, il existe deux théories concernant son origine. Certains pensent que le nom Wanda – un prénom féminin populaire en Pologne – faisait référence au pays d'où provenaient les produits de la boutique.

Une théorie plus sulfureuse suggère que « Wanda » pourrait avoir une signification symbolique. Il pourrait faire référence à l'un des nombreux surnoms utilisés par une travailleuse du sexe haut de gamme qui avait l'habitude de rencontrer des clients dans un hôtel de l'autre côté de la rue avant la Révolution russe de 1917.

Documentaire "Je marche à Moscou", ZiLfilm1962 Documentaire "Je marche à Moscou", ZiLfilm1962

La légendaire Wanda aurait été le seul témoin de la mort mystérieuse du légendaire général tsariste Mikhaïl Skobolev en 1882. Certains pensent que ceux qui ont nommé la boutique soviétique « Wanda » auraient pu le faire pour se moquer du gouvernement tsariste car il fermait les yeux sur la prostitution. Cependant, cette théorie est tirée par les cheveux.

E.Baever/Sputnik E.Baever/Sputnik

Le magasin vendait des articles produits en République populaire de Pologne, l'un des principaux États satellites de l’URSS en Europe. La boutique vendait de tout : des tapis, des lustres, des disques et de la porcelaine fantaisie… Cependant, les articles les plus recherchés étaient les produits cosmétiques, les parfums et les vêtements à la mode.

Galina Kmit/Sputnik Galina Kmit/Sputnik

Les femmes soviétiques pouvaient y acheter des bas - un article rare en URSS. Il y avait aussi des sous-vêtements, des sacs à main, des lunettes de soleil et des bijoux. Compte tenu du profond déficit concernant de nombreux articles en URSS, ce que Wanda avait à offrir s'apparentait à un miracle pour bon nombre de Soviétiques.

"Construction et architecture de Moscou №1", 1963 "Construction et architecture de Moscou №1", 1963

Sans surprise, des femmes de toute l'URSS rêvaient de faire leur shopping dans cette boutique. En conséquence, la file d’attente devant était longue et permanente.

Ceux qui avaient stoïquement attendu pour entrer avaient finalement la chance de choisir parmi une abondance de biens surréalistes à l'époque. Cosmétiques, mascara, shampoings, ombres à paupières, vernis à ongles, soins de la peau, rouges à lèvres rares et parfum polonais attendaient les heureux acheteurs dans les rayons.

Boris Kavachkine/Sputnik Boris Kavachkine/Sputnik

La boutique proposait également des objets pour hommes. Elle vendait des lames de rasoir, des eaux de Cologne et des lotions après-rasage Polsilver.

Le grand nombre de clients et la longue attente à l'entrée incitaient des commerçants illégaux à acheter des articles dans le magasin et à les revendre aux personnes qui n'avaient pas la patience de faire la queue.

Boris Kavachkine/Sputnik Boris Kavachkine/Sputnik

Il s'agissait souvent d'une « entreprise » familiale. Le mari se tenait en lieu sûr avec des sacs pleins de biens rares. Sa femme proposait des articles aux personnes en bout de queue. Si elle était arrêtée par la police, la femme ne risquait pas de sérieux ennuis car elle n'avait qu'un petit nombre d'objets sur elle.

Alexander Konkov/TASS Alexander Konkov/TASS

Finalement, la boutique emblématique a fermé ses portes. Lorsque l'Union soviétique s'est effondrée, la Russie a ouvert son économie aux produits fabriqués à l'étranger qui ont rapidement inondé le marché, rendant obsolète le concept de boutique haut de gamme vendant des produits importés.

