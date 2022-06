Un festival de montgolfières prend possession des cieux dans la province russe (Vidéo)

Russia Beyond

Vous pensiez qu'il s'agissait de la Cappadoce? Non, c'est la région de Novgorod, où, près de la ville de Velikié Louki, se tient traditionnellement en juin une réunion d'aéronautes de Russie et de Biélorussie. Un centre de formation spécial pour les montgolfières a été créé ici déjà en 1996. Aujourd'hui, une quarantaine d'équipes de passionnés de ce sport y montrent leurs compétences dans le ciel pour le plus grand plaisir des spectateurs.