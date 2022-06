Comment le plus long chemin de fer à voie étroite du monde dessert les colonies isolées de l'Oural

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le chemin de fer à voie étroite d'Alapaïevsk est l'un des plus grands chemins de fer à voie étroite de l'espace post-soviétique et du monde entier. La largeur de sa voie est de 750mm. Son siège social est situé dans la ville d'Alapaïevsk, dans la région de Sverdlovsk, à environ 1920km de Moscou.

La ville, relativement petite, se trouve à 150km de la capitale de l'Oural, Ekaterinbourg. Cependant, elle est loin d'être ordinaire. Vous y trouverez de nombreuses attractions, dont une ancienne usine métallurgique du XIXe siècle, les cathédrales de la Trinité et Sainte-Catherine, ainsi que la maison-musée du compositeur Piotr Tchaïkovski, qui a passé son enfance ici. De plus, c'est à Alapaïevsk que certains des proches du dernier empereur russe Nicolas II ont été martyrisés après la Révolution russe de 1917.

L'histoire du chemin de fer à voie étroite d'Alapaïevsk commence en 1898, bien avant l'apparition du premier chemin de fer à voie ordinaire. On sait qu'il longeait la route Alapaïevsk-Mougaï (qui n'existe plus aujourd'hui) et appartenait à un étranger appelé Araminas Illero, propriétaire de l'usine métallurgique d'Alapaïevsk.

La construction a commencé en 1894. Tout le travail a été fait à la main, la traction hippomobile et la dynamite n'étant utilisées qu'occasionnellement. Des paysans des villages environnants ont été mobilisés de force sur ce chantier, des centaines de personnes sont mortes de surmenage et de maladie.

Le temps a passé, le gouvernement a changé, tout comme la direction de la voie — dans tous les sens du terme. Initialement, elle était utilisée pour les transporteurs de bois, puis pour les locomotives diesel. Dans les années 1970, plus d'un million de tonnes métriques de bois étaient transportées annuellement sur ses rails. Le matériel roulant comprend presque tous les types d'équipements ferroviaires de production nationale.

À l'époque, la longueur du chemin était de près de 600km. Pour un chemin de fer à voie étroite, c'est un record qui ne peut être contesté que par le chemin de fer de Sakhaline (mais la largeur de sa voie est de 1067mm, il n'est donc pas strictement à voie étroite). Depuis sa première mise en service, sa longueur a cependant été réduite à 177km.

Après l'effondrement de l'URSS, au début des années 1990, les entreprises forestières locales ont fait faillite et ont disparu. Le transport du bois s'est de factoarrêté. Les habitants des villages situés le long du chemin de fer se sont retrouvés sans travail et la voie elle-même a commencé à être démantelée pour la ferraille. Le nombre de trains a été réduit à 4 par semaine.

Malgré la relative stabilité actuelle, le chemin survit seulement grâce aux subventions régionales. Bien qu'il soit toujours en service, ses jours en tant que principal conduit de fret sont révolus. Actuellement, le chemin de fer à voie étroite d'Alapaïevsk transporte principalement des passagers.

En moyenne, son trafic passagers est d'environ 20 000 personnes par an (données de 2014). De plus, la route est utilisée pour distribuer le courrier, les pensions, de la nourriture et apporter l'assistance médicale. Le chemin de fer à voie étroite fonctionnera tant qu'il y aura une liaison ferroviaire et que ses villages voisins resteront privés d'axes routiers. Les locaux l'apprécient beaucoup, car pour eux c'est une artère vitale. Pour la plupart des colonies, il s'agit du seul lien avec le reste du pays.

En 2005, le dépôt ferroviaire d'Alapaïevsk a inauguré la seule « église-train » à voie étroite du pays. Chaque dimanche, elle se rend dans des villages reculés où il n'y a pas de lieu de culte (Ijelnitchnaïa, Strokinka, Berezovka, Mouratkovo, Kalatch) et un prêtre dirige des services pour les résidents locaux.

