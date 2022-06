La Russie compte quatre nouvelles villes de plus d'un million d’habitants

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Selon les données du recensement de la population russe de 2021, publiées le 30 mai 2022, la liste des villes russes de plus d'un million d'âmes a été mise à jour. Désormais y figurent quatre mégapoles de plus : Voronej, Krasnodar, Krasnoïarsk et Perm. Le fait que ces villes comptent désormais plus d'un million d'habitants avait déjà été signalé par des statisticiens locaux, mais les nouvelles données l'ont officiellement confirmé.

Krasnodar

Krasnodar est la capitale de la région de Krasnodar, qui abrite également des stations balnéaires populaires de la mer Noire (Sotchi, Anapa notamment). C'est aussi l'une des villes affichant la croissance la plus rapide d'Europe, sa taille ayant doublé au cours des 10 dernières années. Environ 1,1 million de personnes y résident désormais, même si, selon les autorités locales, avec les zones suburbaines les plus proches, ce nombre atteint 1,7 million d'habitants.

Le secret de la popularité de Krasnodar est simple : longs étés (c'est l'une des villes les plus chaudes du pays), hivers doux, proximité avec la nature (les montagnes du Caucase et la mer Noire ne sont qu'à 100km), de plus, il est facile de trouver du travail dans l’industrie ou le tourisme.

Krasnoïarsk

L'une des plus grandes villes de Sibérie, Krasnoïarsk, se développe également chaque année. Selon le maire de la ville, début 2022, Krasnoïarsk comptait 1,1 million d'habitants, qui représentent plus de 40% de la population totale de la gigantesque région de Krasnoïarsk. La deuxième plus grande ville de ce territoire est Norilsk, avec seulement 180 000 habitants

Voici notre guide de Krasnoïarsk, dans lequel des habitants recommandent les meilleures vues sur le grand fleuve sibérien Ienisseï, des promenades le long des monts Saïan oriental, qui commencent directement dans la ville, et un parc insulaire avec une plage septentrionale.

Perm

Cette ville de l'Oural abrite aujourd'hui 1,05 million d'habitants. C'était une « ville-million » à l'époque soviétique, car il y avait de nombreuses usines (mécanique, pétrochimie), mais, dans les années 1990, en raison de la crise économique, les citoyens ont commencé à partir vers d'autres régions. Désormais, les gens reviennent dans cette ville, surtout depuis les zones rurales. Le recensement de 2021 a officiellement confirmé que Perm avait retrouvé son statut de ville de plus d'un million d'habitants.

En outre, la région de Perm est l'un des plus grands centres de production et de raffinage de pétrole.

Voici pourquoi cette ville peut intéresser les touristes.

Voronej

Cette ville, située à 500km au sud de Moscou, compte aujourd'hui environ 1,05 million d'habitants. Le millionième habitant est né à Voronej en 2012, mais il n'y a pas eu d'augmentation ou de diminution spectaculaire de la population. La ville et ses environs abritent des industries électroniques et chimiques.

En savoir plus sur Voronej ici.

Selon les données préliminaires du recensement de la population russe de 2021, environ 147,2 millions de personnes vivent en permanence en Russie, soit 2,05 millions de plus que lors du recensement de 2010. Les experts notent également une augmentation de 1% de l'urbanisation, atteignant maintenant 75%. Les subdivisions administratives les plus peuplées de Russie sont Moscou et sa région, la région de Krasnodar, Saint-Pétersbourg, les régions de Sverdlovsk et de Rostov, ainsi que les républiques du Bachkortostan et du Tatarstan. Un tiers de la population du pays vit dans ces zones. La Russie se classe au 4e rang mondial pour le nombre de villes de plus d'un million d'habitants - seuls la Chine, l'Inde et le Brésil en comptent plus.

Dans cet autre article, nous vous expliquions pourquoi si peu de Russes vivent dans des maisons individuelles, alors que le pays est si grand.

