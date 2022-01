Dans quels pays les citoyens de Russie ne peuvent-ils pas se rendre sans visa?

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le passeport russe figure au 33e rang du classement Global Passport Power Rank et au 46e de celui établi par Henley & Partners. En effet, quelque 90 pays demandent aux Russes de présenter un visa à l’entrée.

L’espace Schengen

L’Europe reste l’une des destinations les plus populaires des touristes russes. Toutefois, ils ont besoin d’un visa pour se rendre dans les 26 pays de la zone Schengen, dont font partie 22 pays membres de l’Union européenne. Il convient de noter que ce visa ouvre la porte vers toute une série d’autres pays et territoires, mais à différentes conditions.

Autres pays européens

Tous les pays européens ne font pas partie de l’espace Schengen et ont donc une politique de visa indépendante. C’est le cas de l’Albanie, d’Andorre, de l’Arménie, de l’Azerbaïdjan, de la Biélorussie, de la Bosnie-Herzégovine, de la Bulgarie, de la Croatie, de Chypre, de la Géorgie, de l’Irlande, du Kosovo (dont la Russie ne reconnaît pas l’indépendance), de la Macédoine du Nord, de la Moldavie, de Monaco, du Monténégro, de la Roumanie, du Royaume-Uni, de Saint-Marin, de la Serbie, de la Turquie, de l’Ukraine et de la cité du Vatican.

Des pays ci-dessus mentionnés, seuls la Bulgarie, la Croatie, l’Irlande, le Kosovo, Monaco, la Roumanie, Saint-Marin, le Royaume-Uni et le Vatican demandent aux Russes un visa. Quant à Chypre, il le délivre aux touristes à l’arrivée. Pour les autres pays de la liste, un régime sans visa est en vigueur.

L’Amérique du Nord

Si le régime sans visa est en vigueur entre la Russie et beaucoup de pays d’Amérique du Sud, la situation change une fois qu’il s’agit de celle du Nord. Ainsi, les Russes ont besoin d’un visa pour se rendre au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Ce dernier offre pourtant aux Russes l’opportunité de faire une demande de visa électronique en ligne.

L’Asie

Le Kazakhstan, le Kirghizstan, le Tadjikistan et l’Ouzbékistan – ces pays asiatiques ayant jadis fait partie de l’Union soviétique – aussi bien que certain pays de l’Asie du Sud – c’est le cas de l’Indonésie, de la Thaïlande, du Laos, de la Malaisie, du Myanmar (Birmanie), de la Corée du Sud et du Vietnam – ne demandent pas aux Russes un visa à l’entrée. L’Indonésie, pays qui normalement ouvre son territoire aux citoyens de Russie sans visa a toutefois provisoirement interdit l’entrée aux touristes étrangers, et ce, en raison de la pandémie de Covid-19.

Il faudra par contre un visa pour se rendre en Chine, au Japon, en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Quant à l’Inde, qui demande un visa, ce pays permet de faire une demande en ligne. Enfin, la Corée du Nord, l’un des pays les plus fermés de la planète, demande également aux Russes désireux de s’y rendre d’obtenir d’abord un visa.

Au total, 87 pays demandent aux Russes de se procurer un visa à l’avance.

Dans cet autre article, nous vous expliquions en détails dans quels pays les citoyens russes peuvent au contraire se rendre sans visa.

