Pourquoi y a-t-il tant de fenêtres roses dans les appartements russes?

Les Russes, passant devant les immeubles d'habitation, remarquent de plus en plus de fenêtres avec une mystérieuse lumière rose vif. Certains supposent que s’y trouvent des maisons closes, d'autres s’amusent à dire que s’y cachent des plantations de cannabis à domicile.

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

« Il y a quelques années, je me promenais le soir à Moscou et j’ai remarqué que dans presque chaque immeuble se trouve une fenêtre, étincelante d’une couleur rose-violet. Cela m’a intriguée et a même remonté mon moral. Même si le but de cette lumière est purement fonctionnel, dans tous les cas, j’apprécie toujours de trouver ces fenêtres et de les regarder », explique Lioubov Ermolaïeva, une habitante de Moscou.

Puis alors, Lioubov a créé une petite communauté sur le réseau social VKontakte appelée Les Fenêtres Roses, où les utilisateurs publient leurs propres photos de ce type de fenêtres depuis différentes villes de Russie.

Sur VKontakte et Instagram, on peut compter des dizaines d’autres pages consacrées à ce phénomène. Outre un simple constat, les internautes russes se sont interrogés sur le but de cette lumière rose dans les appartements.

« Je me demande ce qui se passe là-bas dans ces fenêtres roses ? Ils y cultivent quelque chose ? Développent des photos? Dansent-t-ils sur de la techno minimale ? Pourquoi des lumières roses ? Pourquoi si lumineux ??? », s'interroge Olga, une résidente de Saint-Pétersbourg, sur son Instagram.

« Dans la maison d’en face, il y a partout de l’agitation. En haut, une boîte avec jeu de lumière, en face une sorte de lueur rose intime », écrit un utilisateur de Twitter.

Les internautes russes ont commencé à mettre en avant différentes théories comiques quant au but de la lumineuse couleur rose.

« Il y a une fenêtre étrange dans l'immeuble. Une lumière rose… Y aurait-il des extraterrestres parmi nous ? Ou un portail ouvert ? », se demande l'utilisateur de Twitter Oprichnik.

D’autres suggèrent que, derrière сes fenêtres, des femmes, pour de l’argent, proposent des services de nature intime.

« Je ne peux toujours pas oublier ce jour où, à l’académie, s’est approché de moi un charpentier, traînant souvent auprès des étudiants et, mystérieusement, en choisissant soigneusement ses mots, a demandé : "Désolé, mais j’ai une question qui me préoccupe : cette lumière rose dans les fenêtres la nuit veut dire que c’est une maison de tolérance, [c'est aussi ce qu'on appelle les maisons closes], oui ?" », écrit Anarkhiopterix sur Twitter.

Un utilisateur anonyme d’Instagram a même créé un compte avec des fenêtres roses sous le nom de Fenêtres de Taganrog. Dans la description du profil, il écrit que les Russes allument une lumière rose pendant leurs rapports sexuels.

Lire aussi : Pourquoi les Russes ont-ils une peur bleue des courants d'air?

« J’ai juste développé l'une des versions populaires de l'apparition de telles fenêtres en une page à part, mais je ne peux toujours pas dire exactement ce qui se cache derrière elles. Je pense que cette interprétation pourrait s’avérer juste », déclare le propriétaire du compte.

Les autres sont convaincus que les Russes cultivent des plantations entières de cannabis et comparent les habitants de ces immeubles au personnage principal du film The Gentlemen de Guy Ritchie.

« Lorsqu’à chaque fois je me promène et que je vois de telles fenêtres » :

Aucune de ces théories n'est cependant vraie. Le fait est que de plus en plus de Russes ont commencé à s'impliquer dans la culture de plantes et de légumes directement dans leur appartement : certains font pousser des tomates, des herbes comme le persil et l’aneth, et d'autres fleurs directement sur les rebords de fenêtre. La lumière rose provient de phyto-lampes spéciales pour les plants, elle est plus souvent installée en hiver, lorsque la lumière du jour ne suffit pas aux végétaux pour une croissance saine.

De l'intérieur, ces fenêtres ressemblent le plus souvent à ceci :

Ksenia, de la ville de Krasnoznamensk, dans la région de Moscou, installe des lampes pour la culture d'orchidées en automne et en hiver, et surnomme son petit jardin botanique, en plaisantant, « orchibordel ».

« En 2001, j'ai quitté une ville du sud au bord de la mer pour la région froide et inconnue de Moscou. J’ai laissé mes amis derrière moi, j'étais très nostalgique, et puis j'ai été prise d’élan pour cultiver des plantes. J'ai appris à les aimer et j'ai ressenti des réactions de leur part. Je les ai arrosées et pris soin d'elles, et elles m'ont remplie de leur énergie. Depuis, je vois les plantes comme mes enfants. Mes voisins ne se sont jamais plaints de la lumière rose de mes fenêtres, bien qu'ils puissent en parler derrière mon dos », explique-t-elle.

Les phyto-lampes sont particulièrement courantes dans les régions aux hivers extrêmement froids et où la nuit polaire, lorsque le Soleil ne se lève pas ou peu durant plusieurs semaines, se fait longue. Olga, qui vit dans la ville de Novy Ourengoï, sur la péninsule de Iamal, dans l’Arctique sibérien, en est convaincue.

« Dans notre ville, nous avons dans presque chaque maison 3-4 fenêtres roses, les gens n'ont pas assez de soleil. Et ce n'est même pas pour les plants, beaucoup cultivent des fleurs en pot pour au moins avoir quelque chose qui leur rappelle l'été », confie-t-elle.

Dans cet autre article, nous vous expliquions justement pourquoi les Russes ont créé un jardin botanique dans l'Arctique.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.