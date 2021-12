Comment 126 enfants adoptés ont sauvé un village sibérien de la disparition?

Un certain nombre d’habitants du village ont été élevés dans des familles d’accueil. À l’âge adulte, ils sont devenus eux-mêmes des parents adoptifs et ont commencé à offrir l’hospitalité à des enfants d’orphelinats, leur assurant un avenir meilleur et sauvant en même temps leur village du dépeuplement.

Il y a vingt ans, le village isolé de Barkhatovo, dans la région de Kemerovo (sud de la Sibérie), voyait rapidement sa population diminuer. Il n’y avait pas de travail, aucun divertissement, et même le réseau téléphonique était faible. Tout cela avait pour conséquence que les jeunes quittaient en grand nombre la bourgade, et s’installaient dans de plus grandes villes.

À cette époque cependant, certains habitants ont décidé d’accueillir des enfants d’orphelinats. Avec le temps, cela s’est transformé en tendance. Puis, au cours du recensement de la population à l’automne 2021, il s’est avéré qu’il y avait 126 enfants adoptés vivant à Barkhatovo, alors que la population totale du village n’était que de 247 habitants !

Trois enfants biologiques et vingt adoptés

« En 2001, ma fille et moi avons entendu parler de la campagne régionale "Trouve-moi, maman !" à la télévision, explique Tatiana Fadiouchina à un journal local. Ma fille a demandé, "Maman, et si on en prenait un ?". Et plus tard dans la soirée, j’ai à mon tour proposé à mon mari lorsqu’il est rentré du travail, "On en prend un ?" ».

À cette époque, Tatiana avait déjà élevé trois de ses propres enfants, qui étaient déjà adultes. Elle a constaté qu’une situation démographique catastrophique se développait au sein du village, où il n’y avait presque plus d’enfants, et dont la population vieillissait rapidement. Le premier enfant que la famille a ainsi amené avait 11 mois et s’appelait Sacha. Ensuite est arrivé Andreï, qui avait alors 2 ans.

Lorsque Tatiana a visité l’orphelinat pour la troisième fois en vue d’adopter un enfant, sa voisine, Lidia Bondareva avait décidé de venir avec elle. Finalement, d’autres voisins les ont rejoints. À la fin, Lidia a ramené quatre enfants à la maison pour les élever, et Nina Krasnova 10. Au fil du temps, Tatiana a sauvé de l’orphelinat un nombre incroyable de 20 enfants et leur a donné un foyer !

Afin de soutenir et d'accueillir tous ces enfants, les habitants de Barkhatovo ont réalisé de nombreux travaux de réparation sur leurs maisons et ont pratiquement reconstruit tout le village.

« Les enfants adoptés ont aidé à sauver ma famille, a déclaré Elena Starodoumnova à la télévision russe en 2008. Il n’y avait aucun endroit où travailler, aucun endroit pour déménager, nous devions élever nos deux enfants seuls. Et maintenant, nous travaillons en tant que parents d’accueil ».

L’on compte 21 enfants adoptés dans sa famille. La région de Kemerovo paie aux parents 3 000 à 4 000 roubles par mois (35,50 – 47,30 euros) pour chaque orphelin accueilli. Pour le village de Barkhatovo, c'est une grosse somme d'argent. Elena et son mari ont pu réparer leur maison, construire une cuisine assez spacieuse pour leur famille qui s’est agrandie, et même acheter des ordinateurs pour les enfants.

Tous les enfants aident les adultes dans les tâches ménagères et au potager (il n'y a pas de supermarchés ici, les familles doivent donc cultiver elles-mêmes les fruits et légumes). En fin de compte, l'orphelinat du district a même fermé car tous les enfants possèdent désormais une famille.

Les enfants sont devenus à leur tour des parents d’accueil

Certains des premiers parents adoptifs sont déjà décédés, mais lorsque leurs enfants ont grandi, ils ont suivi cette tradition et ont également tendu la main aux orphelins.

Le fils de Tatiana, Sergueï, a maintenant 32 ans. Lui et sa femme élèvent leur fille biologique avec neuf autres enfants adoptés. Il explique que tous leurs enfants les appellent maman et papa, bien que personne ne les ait forcés à le faire. Selon lui, le plus important est de trouver une approche unique pour chaque enfant et l’harmonie dans la famille sera alors garantie.

« Il est clair maintenant que le village est toujours vivant, déclare Sergueï. Là où il y a des enfants, il y a la vie ».

