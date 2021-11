La Russie, première à fonder une représentation médiatique permanente à bord de l’ISS

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

L’agence d’information étatique russe TASS sera le premier média au monde à bénéficier d’une représentation permanente à bord de la Station spatiale internationale (ISS), annonce-t-elle.

Un accord préliminaire de coopération a, dans cette optique, été signé le 17 novembre par Sergueï Mikhaïlov, son directeur général, et Dmitri Rogozine, à la tête de l’agence spatiale russe Roscosmos.

« Avant, nous étions limités à notre planète : TASS est présente dans toutes les régions de Russie et dans plus de 60 pays, et ce nombre va augmenter dans les années à venir. Nous avons pensé que l’objet de notre expansion en matière d'information pourrait désormais être l'espace, et je suis très heureux que notre coopération avec la corporation d'État Roscosmos se soit mise en place aussi rapidement et harmonieusement. C'est un honneur incroyable pour nous de considérer les cosmonautes russes comme nos collègues, nous attendons avec impatience des nouvelles et des images étonnantes depuis l'orbite », s’est enthousiasmé Mikhaïlov.

Dans ce cadre, le premier correspondant de TASS ne sera en effet autre qu’Alexandre Missourkine, cosmonaute et détenteur du titre de Héros de la Fédération de Russie. Il rejoindra l’ISS le 8 décembre prochain et aura pour mission de présenter la vie et le travail au sein de la station spatiale. Ses articles, photographies et vidéos seront alors publiés sur le site et les réseaux sociaux de l’agence de presse.

Alexandre Missourkine en compagnie du milliardaire japonais Yūsaku Maezawa (à droite) et de l'astronaute japonais Yozo Hirano (à gauche), avec qui il rejoindra l'ISS en décembre. Roscosmos/Global Look Press Roscosmos/Global Look Press

« Le projet éducatif spécial mené par Roscosmos et TASS vise à populariser les activités de la Russie dans l'espace. Les lecteurs de l’agence pourront en apprendre davantage sur le travail des cosmonautes en orbite, les expériences scientifiques, les spécificités des vols spatiaux. Raconteront cela les participants directs du processus, les cosmonautes de Roscosmos », a de son côté commenté Rogozine, assurant que cette nouveauté permettra de sensibiliser un plus large public à la thématique de la cosmonautique russe.

