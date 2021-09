Paris, théâtre ce week-end d'un mariage Romanov

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

La cathédrale Saint-Alexandre-Nevsky, dans le VIIIe arrondissement de Paris, a accueilli le dimanche 12 septembre 2021 une cérémonie exceptionnelle, puisque s’agissant de l’union sacrée d’un descendant direct des tsars russes, informe le journal Rossiyskaya Gazeta.

Cathédrale Saint-Alexandre-Nevsky de Paris Zairon CC BY-SA 4.0 Zairon CC BY-SA 4.0

Rostislav Romanov, 36 ans, descendant d’Alexandre III et occupant actuellement le quatrième rang des prétendants au trône de Russie, s’est en effet uni à Foteini Georganta, de cinq ans son aînée, fille d’un industriel hellénique, consultante pour des organisations caritatives et baptisée au sein de l’Église orthodoxe grecque.

Leur mariage religieux a été supervisé par le métropolite Jean de Doubna, ordinaire de l'Archevêché des paroisses de tradition russe en Europe occidentale, en présence de membres éminents de la diaspora russe de la Ville Lumière. L’ambassadeur de Russie en France, Alexeï Mechkov, a lui-même assisté à la réception donnée en cette occasion.

À noter que les alliances, de modestes anneaux d’or portant l’inscription des prénoms des mariés et de la date de l’événement, ont été conçus par Rostislavl lui-même, tandis que le joaillier Petr Axenoff se cache derrière la création du diadème d’argent arboré par Foteini, baptisé « Paris russe » et orné de topazes bleus et blancs, inspiré des liens qui unissent la famille impériale à Paris. Ce dernier accessoire sera par ailleurs vendu aux enchères afin de soutenir la nouvelle fondation philanthropique du couple destinée à promouvoir l’art et la culture russe. La robe de la mariée a quant à elle été le fruit du labeur de la costumière Chloé Obolensky.

Pour information, né à Lake Forest, dans l’Illinois (États-Unis) en 1985, Rostislav Romanov est artiste peintre. Élevé dans la foi orthodoxe, il s’est rendu pour la première fois sur la terre de ses ancêtres à l’âge de 12 ans, en 1998, afin d’assister avec sa famille à l’inhumation des cendres de Nicolas II et de ses proches à Saint-Pétersbourg. Son union civile avec Foteini Georganta avait été enregistrée en 2019. Ayant fait connaissance lors d’un bal russe à Londres, ils sont depuis 2013 les parents d’un fils, lui aussi nommé Rostislav.

