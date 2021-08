La Russie rétablit la délivrance de visas en France

Konstantin Kokochkine/Global Look Press

Depuis hier, 4 août, les institutions consulaires russes de France délivrent de nouveau des visas de tous types, activité auparavant suspendue en raison de la pandémie, informe l'Ambassade russe en France sur son site.

Les citoyens français, ainsi que les apatrides et ressortissants d’un pays tiers disposant d’un titre de séjour permanent sur le territoire français peuvent par conséquent, dès à présent, se tourner vers le service consulaire de l’Ambassade de Russie à Paris, les consulats généraux de Marseille et Strasbourg, et la chancellerie de Villefranche-sur-Mer pour obtenir leur précieux sésame.

À noter que ce rétablissement fait suite à la reprise, le 24 juillet, des liaisons aériennes régulières entre les deux États, impliquant la levée des restrictions concernant la venue au pays des tsars de voyageurs en provenance de l’Hexagone.

Pour rappel toutefois, actuellement, à l’atterrissage est tout de même requis un test PCR négatif (traduit en anglais ou russe) datant de moins de 72 heures, tandis que, la Russie figurant encore sur la liste des pays en « zone rouge » établie par le gouvernement français en matière de situation épidémiologique, un départ pour cette destination doit faire l’objet d’un motif impérieux pour les personnes non-vaccinées par l'un des préparatifs reconnus par l'Agence européenne des médicaments. Pour vous tenir informés des règles en vigueur à ce sujet, veuillez consulter la plateforme gouvernementale dédiée en suivant ce lien.

