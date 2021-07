Terminus prochain pour les wagons-restaurants en Russie?

Komsomolskaïa Pravda/Global Look Press/Global Look Press

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

La compagnie des Chemins de fer de Russie a fait part d’une possible suppression prochaine des wagons-restaurants dans la plupart des trains du pays, informe l’agence Prime, s'appuyant sur les propos d’Oleg Beloziorov, directeur de la société.

« Le wagon-restaurant est perçu comme quelque chose d’onéreux. Nous considérons qu’il faut le laisser dans des trains précis : les trains de luxe et les trains touristiques », a en effet déclaré ce dernier.

En remplacement, est étudiée la possibilité de proposer aux passagers une gamme de plats à retirer auprès d’un café-bistro situé dans le train et à réchauffer au sein des wagons ordinaires, d’ores et déjà pourvus de micro-ondes. Ces mets, contrairement à ceux actuellement cuisinés en cours de route à l’intérieur des wagons-restaurants, seront élaborés à l’avance et transportés en barquettes. Une telle offre existe déjà notamment à bord des Sapsans, trains à grande vitesse circulant entre Saint-Pétersbourg, Moscou et Nijni Novgorod.

Ce projet ne fait toutefois pas l’unanimité, à en croire les résultats d’un sondage réalisé par le site de réservation de voyages OneTwoTrip auprès de 3 720 internautes et relayé par RIA Novosti.

Si 69% des personnes interrogées se disent prêtes à recourir à une telle alternative, seuls 48% jugent que celle-ci s’avèrera meilleure que le traditionnel wagon-restaurant. Un tiers pensent que cela n’apportera pas de réel changement, tandis que 19% estiment au contraire que ce format détériorera le service.

À noter que 21% des sondés affirment se rendre souvent au wagon-restaurant lors de leurs voyages en train, 41% parfois et 38% jamais. Par ailleurs 45% des participants de l’étude assurent que la suppression des wagons-restaurants leur causera un inconfort notable, et 46% n’y verront aucune différence puisqu’emportant toujours avec eux leurs propres provisions alimentaires. Enfin, 9% envisagent même de s’abstenir de se déplacer en train en l’absence de wagon-restaurant.

Pour la petite anecdote, c’est en 1896 que le premier wagon de ce type a fait son apparition en Russie, sur la ligne de chemin de fer reliant Saint-Pétersbourg, alors capitale de l’Empire, à Paris.

Dans cet autre article, nous vous expliquions pourquoi les trains de nuit en Russie sont un voyage dépaysant à part entière.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.