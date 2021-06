À quel point les Russes d’aujourd’hui sont-ils des mordus de lecture?

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Alors que la renommée de la littérature russe n’est plus à faire et qu’en 2017 encore le pays se hissait à la deuxième place, derrière la Chine, du classement mondial des nations lisant le plus, que représente dans le détail cette activité pour la population ? Un récent sondage mené par le Centre panrusse d’étude de l’opinion publique fait la lumière sur les habitudes des Russes en la matière.

Tout d’abord, il en ressort que 44% des répondants affirment avoir lu entre un et cinq livres (y compris sous forme électronique) au cours des six derniers mois. 25% assurent même en avoir dévoré plus de cinq, tandis que 30% avouent n’en avoir pas parcouru un seul.

Notons que les femmes sont sensiblement plus nombreuses à s’être adonnées à ce hobby : 73% contre 63% des hommes. Par ailleurs, il est étonnant de constater que, contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, les jeunes lisent plus que les anciens : 78% des 18-24 ans ont lu au moins un livre au cours de cette période (et dominent largement dans la catégorie de ceux en ayant achevé plus de cinq), contre 73% des 25-34 ans, 68% des 35-44 ans, 66% des 45-59 ans et 67% des 60 ans et plus.

En outre, les habitants des deux capitales du pays apparaissent plus amateurs de ce passe-temps que les résidents des villages. En réalité, plus le lieu de peuplement est petit, plus la passion pour la lecture se réduit. Ainsi, si à Moscou et Saint-Pétersbourg seuls 16% des sondés n’ont lu aucun ouvrage durant les six derniers mois, ce taux se porte par exemple à 19% pour les villes de plus d’un million d’âmes, à 25% pour celles comprenant plus de 500 000 habitants, et jusqu’à 46% pour les villages.

Le niveau d’éducation semble également influencer cette pratique – plus il est élevé, plus la fréquence de lecture l’est aussi. Autre fait singulier, à l’inverse de ce que l’on entend souvent, l’utilisation d’Internet ne semble pas empiéter sur l’importance accordée à la lecture – 73% des usagers quotidiens du Web en Russie précisent avoir lu au moins un livre sur les six derniers mois, tandis que seulement 50% des participants admettant ne jamais ou que très rarement utiliser la Toile l’ont fait.

