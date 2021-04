Un remake du film soviétique «L’Ironie du sort» en préparation à Hollywood. Découvrez le casting

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Ce film, tourné en 1975, reste jusqu’à nos jours un must absolu du 31 décembre dans les pays de l’espace post-soviétique. L’intrigue s’articule autour d’un médecin moscovite qui, après s’être rendu avec ses amis au bania (sauna russe) la veille du Nouvel An (et y avoir bu des verres de trop), se retrouve par erreur à Leningrad. L’aspect typique des nouveaux quartiers soviétiques, les noms de rues standardisés, les meubles qui sont partout les mêmes font qu’il s’introduit, toujours par erreur, dans un appartement qui n’est pas le sien, et ce, sans s’en apercevoir. Imaginez donc sa surprise lorsqu’une belle inconnue se présente et déclare que « son » appartement est en effet le sien. Tout comme lui, la vraie propriétaire des lieux se prépare à un mariage et traverse une crise existentielle... Faut-il préciser que deux couples éclateront la nuit-même et qu’une nouvelle histoire d’amour naîtra ?

L’adaptation hollywoodienne du film, dont le nom de travail est About Fate, sera tournée par le réalisateur Marius Weisberg. Il assure que l’idée de tourner ce remake est née depuis longtemps et qu’il comportera beaucoup d’adaptations.

Le tournage se déroulera à Boston cet été et les rôles principaux seront interprétés par les stars hollywoodiennes Emma Roberts (Les Miller, une famille en herbe, Wild Child), Thomas Mann (Fargo), Garrett Hedlund (Troie), Britt Robertson (The First Time, Chemins croisés, À la poursuite de demain). Nous avons donc décidé de rappeler qui a incarné les rôles principaux dans le film initial.

Nadia Cheveleva : Barbara Brylska Vs Emma Roberts

Eldar Riazanov/Mosfilm, 1976; dominick D (CC BY-SA 2.0) Eldar Riazanov/Mosfilm, 1976; dominick D (CC BY-SA 2.0)

Jenia Loukachine : Andreï Miagkov Vs Thomas Mann

Eldar Riazanov/Mosfilm, 1976; Jim Bennett/Getty Images Eldar Riazanov/Mosfilm, 1976; Jim Bennett/Getty Images

Hippolyte : Iouri Iakovlev Vs Garrett Hedlund

Eldar Riazanov/Mosfilm, 1976; Legion media Eldar Riazanov/Mosfilm, 1976; Legion media

Galia : Olga Noumenko Vs Britt Robertson

Eldar Riazanov/Mosfilm, 1976; Legion media Eldar Riazanov/Mosfilm, 1976; Legion media

