La Russie débute l'allongement de la mythique ligne de chemin de fer Baïkal-Amour

Ministère russe de la Défense/Global Look Press

90 ans après le début de sa construction, ce projet, le plus onéreux d'URSS et à l'histoire funeste, s'apprête à s’agrandir.

Ce 5 avril 2021 marque le début de la construction, par les troupes ferroviaires des forces armées de Russie, de la deuxième branche de la légendaire Magistrale Baïkal-Amour (BAM), informe sur son site le ministère russe de la Défense.

Dix brigades seront engagées dans le chantier de ce tronçon de 340 kilomètres qui reliera les gares d’Oulak et de Fevralsk, dans la région de l’Amour.

Pour rappel, la BAM est une ligne de chemin de fer de Sibérie orientale et d’Extrême-Orient russe s’imposant comme l’une des plus longues au monde, puisque couvrant 4 300 kilomètres. Chantier titanesque entamé dans les années 1930 par des dizaines de milliers de prisonniers des camps du Goulag, il a été le projet le plus coûteux d’URSS. Des milliers de travailleurs forcés y laisseront également malheureusement leur vie.

