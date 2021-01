L’entraîneur de Khabib évoque la condition du retour du champion dans l’octogone

Russia Beyond

FTP/Global Look Press

Javier Mendez, l’entraîneur du champion UFC des poids légers Khabib Nurmagomedov, a commenté les récents propos de Dana White relatifs au possible retour du sportif, qui a annoncé en octobre dernier la fin de sa carrière, dans l’octogone. Or, si le président de l’UFC a suggéré qu’il changera d’avis si un autre combattant parvient à l’impressionner, Mendez a évoqué une autre condition sine qua non.

« Je suis d’accord avec White, mais il faut se rappeler encore d’une chose : il a besoin de l’autorisation de sa mère », a-t-il confié dans un entretien à RT.

Il a en effet rappelé qu’en annonçant la fin de sa carrière, et ce, après le décès de son père, le sportif avait expliqué avoir donné sa parole à sa mère.

« D’après ce que je comprends, maintenant, il faut qu’elle lui donne une telle autorisation. Compte tenu de son merveilleux caractère, s’il décide de retourner en voyant un rival digne, il demandera d’abord à sa mère », a dit l’entraîneur.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.