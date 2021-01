Par -54°, des pompiers de Sibérie reviennent d’un incendie recouverts de glace (vidéo)

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

À Iakoutsk, capitale de la République de Sakha, plus communément appelé Iakoutie et région habitée la plus froid au monde, des pompiers se sont récemment lancés dans une lutte acharnée contre des éléments parfaitement opposés : le feu et la glace, peut-on observer dans une vidéo publiée par la chaîne REN TV.

Appelés pour éteindre un incendie en ville, ils sont en effet ironiquement revenus à leur caserne couverts de glace. Toutefois, à cela rien d’étonnant lorsque l’on sait que lors de l’opération la température extérieure était de -54°.

Par ailleurs, la couche de gel recouvrant leur uniforme s’est avérée si épaisse et solide que ces combattants du feu se sont retrouvés dans l’incapacité de retirer seuls leur tenue. L’aide de leurs collègues a par conséquent été requise, et ceux-ci se sont alors munis de divers outils pour venir à bout de la glace. La ceinture de l’un d’eux, notamment, a même nécessité l’utilisation d’une barre de fer en guise de levier, tandis que leur casque, pourtant d’un vif rouge, voyait sa couleur parfaitement dissimulée.

