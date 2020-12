Comment Vladimir Poutine passe-t-il les fêtes de fin d’année?

Hockey et messe de Noël par -46 °C: nous vous racontons quelles sont les traditions du Nouvel An observées par le président Vladimir Poutine, et comment il prévoit de célébrer le passage à la 2021.

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Vladimir Poutine, en uniforme de hockey sur glace portant numéro 11, s'approche d'un petit café près de la patinoire sur la place Rouge. Regardant le maïs bouilli saupoudré de sel, il dit à un célèbre saxophoniste, Igor Boutman, membre de l’équipe rivale :

« J'ai mangé du maïs, Choïgou (Sergueï Choïgou, ministre russe de la Défense - ndlr) - un beignet. Nous allons vous démolir maintenant.

- Oui, mais j'ai aussi mangé du maïs et Guennady Nikolaïevitch (Guennady Timtchenko est un milliardaire russe - ndlr) un beignet, a répondu Boutman.

- Oui, a répondu Poutine, mais notre beignet a un plus grand trou ! ».

Poutine joue au hockey avant le Nouvel An Kremlin.ru Kremlin.ru

Après ce court dialogue pendant la pause, Poutine a marqué plusieurs buts et son équipe a gagné avec un score de 8:5. Ainsi, selon le journaliste de Kommersant Andreï Kolesnikov, fin décembre 2019, s’est tenu un match de hockey du Nouvel An sur la patinoire de la place Rouge, un rituel auquel Poutine participe chaque année depuis 2017. C'est devenu une tradition du Nouvel An pour le président. Des ministres, des hommes d'affaires et des vétérans du hockey jouent avec lui. Avant le match de 2019, le champion olympique de hockey sur glace et détenteur de la Coupe Stanley Valery Kamensky s'est échauffé avec le président russe.

Vladimir Poutine prend part à un match amical de la Night Hockey League (NHL, Ligue de hockey de nuit) sur la place Rouge Kremlin.ru Kremlin.ru

« Nous jouons ensemble. Et nous essayons d’améliorer le niveau du président. Je pense que le hockey l'a montré. Le président a très bien joué. C'est difficile pour lui avec son emploi du temps, mais il montre toujours un bon hockey », a déclaré Kamensky, commentant le match de Vladimir Poutine dans une interview avec la Première chaîne. Après le match, Poutine lui-même s'est plaint de ne pas avoir suffisamment dormi la semaine précédente, avec seulement 4 à 5 heures de sommeil par nuit.

>>> Cinq secrets des cloches du Kremlin

Fin novembre 2020, l'attaché de presse du président, Vladimir Peskov, a annoncé que Vladimir Poutine participerait probablement au match du Nouvel An, malgré la propagation du coronavirus.

Le président russe sur le terrain de hockey avec les membres de son équipe Kremlin.ru Kremlin.ru

« Habituellement, on le planifie peu avant la nouvelle année. Nous n'avons pas encore prévu cela. Mais cela ne peut être exclu. Étant donné que c'est à l'extérieur, avec le respect de certaines précautions, il est tout à fait possible de le faire en toute sécurité », a déclaré Peskov.

Nuits de Noël

En Russie, le Noël orthodoxe est célébré dans la nuit du 7 janvier, et une autre tradition invariable du président russe consiste à assister aux services de Noël dans les églises de différentes villes. À plusieurs reprises, le chef de l’État a célébré Noël à la cathédrale de la Transfiguration de Saint-Pétersbourg, car c'est dans cette église qu'il a été baptisé quand il avait un mois et demi. Chaque année, Vladimir Poutine, avec le reste des paroissiens, assiste au service, allume une bougie, puis félicite les personnes présentes dans l'église pour Noël.

Vladimir Poutine à la cathédrale de la Transfiguration à Saint-Pétersbourg le soir de Noël Kremlin.ru Kremlin.ru

« Je vous souhaite un joyeux Noël, une bonne année, soyez en bonne santé, soyez heureux, bonnes fêtes », a-t-il déclaré lors du service du 7 janvier 2020.

En outre, Poutine a célébré Noël à Sotchi, dans la région de Tver, la région de Kostroma, en Carélie, Souzdal et Veliki Oustioug. En 2006, il a également célébré Noël dans l'une des églises de Iakoutie, à une époque où le mercure dans la région affichait -46 °C.

Le président russe Vladimir Poutine assiste à une messe de Noël dans la ville de Iakoutsk en Sibérie orientale, le 7 janvier 2006 Reuters Reuters

Selon le journaliste Andreï Kolesnikov, Poutine a cette fois allumé une bougie et s'est tenu entouré d'enfants pendant 40 minutes :

« Qu'est-ce qu'il fait là ? m'a demandé une vieille femme yakoute de petite taille, étirant désespérément son cou. Il prie ?

- Il tient une bougie, répondis-je.

- Eh ben dis donc ! chuchota-t-elle avec admiration. »

Après quelques minutes, elle a commencé à faire un signe négatif de la tête :

« Il y est toujours ?

- Oui, l’ai-je rassuré.

- Il est probablement en sueur ? », demande-t-elle anxieusement.

>>> Des étrangers racontent leur Nouvel an sur la place Rouge

« À ce stade, je ne pouvais pas lui répondre avec certitude », a rappelé le journaliste au sujet de la messe, ajoutant qu’il avait fallu emmener le président de Yakoutie dans un avion de réserve, l’avion principal n’ayant pas pu démarrer en raison de fortes gelées.

Déplacements professionnels vs. Nouvel An en famille

Les médias recensent peu de cas où Vladimir Poutine n'a pas célébré le Nouvel An chez lui - par exemple, le 31 décembre 2013, le président a passé le Nouvel An à Khabarovsk avec des habitants touchés par les inondations. Cette année-là, en raison des intempéries, 135 000 habitants ont subi des dommages, et 32 000 personnes ont dû être évacuées, a rapporté RBC. Poutine a souhaité une bonne année aux évacués et a inspecté leurs nouveaux lieux de résidence.

Vladimir Poutine à Khabarovsk, où il a célébré la Nouvel An avec les victimes des inondations en Extrême-Orient Kremlin.ru Kremlin.ru

Si aucun déplacement n’est inclus dans son programme de travail, le président préfère passer la nouvelle année chez lui, avec sa famille et ses amis proches, a rapporté l'attaché de presse de Poutine, Dmitri Peskov, en 2019.

Le président russe Vladimir Poutine dans la station de ski de Krasnaïa Poliana Mikhaïl Klementiev/Sputnik Mikhaïl Klementiev/Sputnik

Pendant les vacances du Nouvel An, Poutine aime faire du sport : ski, hockey et natation. Par exemple, en 2018, Poutine a passé les vacances de fin d’année chez lui, puis s'est rendu en Sibérie.

« C'est juste une tradition. Et je n’ai envie d’aller nulle part (à l'étranger - ndlr), pour être honnête. Pendant les vacances du Nouvel An, j'étais à la maison, puis je suis allé en Sibérie pendant quelques jours. Il faisait moins 33 degrés. Mais j'aime ça », a commenté le président à propos de ses vacances.

Vladimir Poutine conduit une motoneige dans la station de ski de Krasnaïa Poliana Reuters Reuters

Le chef de l'État célébrera très probablement le passage à l’année 2021 chez lui, a déclaré Dmitri Peskov le 13 décembre 2020.

« Eh bien, il fait toujours comme ça - il ne se repose jamais complètement, mais, peut-être, qu’il reprendra son souffle », a déclaré Peskov dans le documentaire Virus dangereux. Première année sur la chaîne Russie 1.

Dans cette publication découvrez la différence entre le Noël orthodoxe russe et occidental.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.